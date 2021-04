Pourquoi G-SAP 1.0 est une initiative audacieuse de RBI

Dans le langage de RBI, les externalités positives des opérations de G-SAP doivent être considérées dans le contexte des segments des marchés financiers qui s’appuient sur la courbe de rendement de G-Sec comme référence en matière de prix.

Par Rohit Chawla

À l’approche du 15 avril 2021, le jour où la Banque de réserve de l’Inde (RBI) effectuera le premier achat de titres d’État (G-Secs) pour un montant total de Rs 25000 crore sous G-SAP 1.0, il est crucial de comprendre les nuances derrière cette initiative. Pour les débutants, le programme d’acquisition G-Sec (G-SAP) est essentiellement une opération d’open market (OMO) inconditionnelle et structurée, d’une échelle et d’une taille beaucoup plus grandes.

Le gouverneur de la banque centrale lui-même a qualifié le G-SAP d’OMO à «caractère distinct». Le 8 avril, RBI a annoncé qu’elle achèterait des G-Sec totalisant 1 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 2021-22. Le mot «inconditionnel» ici implique que RBI s’est engagée dès le départ à acheter des G-Sec quel que soit le sentiment du marché. Cet aspect est crucial car une littérature totalement différente sur le sujet émerge une fois que l’hypothèse de certitude / engagement est intégrée.

Alors que RBI a mené des opérations de gestion de liquidité comme les OMO réguliers dans le cadre de la facilité d’ajustement de liquidité (LAF), le TLTRO (opérations de repo à long terme ciblées), l’opération Twist, etc., qui impliquent tous l’achat / la vente de G-Secs / obligations du marché libre par le biais d’une vente aux enchères, essentiellement pour injecter / aspirer des liquidités dans le système, l’intention du G-SAP annoncé récemment n’est pas différente. Seul le modus operandi est légèrement modifié.

En fait, RBI a déjà précisé que G-SAP 1.0 n’est pas un substitut à d’autres opérations, mais les complétera en tant que mesure simultanée. Ils sont tous un moyen d’atteindre une fin commune, qui n’est rien d’autre qu’une évolution stable et ordonnée de la courbe des taux avec la gestion de la liquidité dans l’économie. L’annonce a déjà conduit à un assouplissement du rendement sur l’indice de référence à 20 ans G-Sec. Le gouvernement indien, avec son programme d’emprunt massif, peut maintenant pousser un soupir de soulagement alors que les coûts d’emprunt à long terme diminuent.

Dans le langage de RBI, les externalités positives des opérations de G-SAP doivent être considérées dans le contexte des segments des marchés financiers qui s’appuient sur la courbe de rendement de G-Sec comme référence en matière de prix. Ainsi, non seulement les gouvernements (à la fois centraux et étatiques) en bénéficieront, mais un grand nombre d’institutions qui dépendent des marchés financiers pour un approvisionnement à long terme de fonds en profiteront également.

Cependant, tout n’est pas hunky-dory. Le revers de la médaille d’un programme aussi important est perçu sur le marché des changes. Les détracteurs du G-SAP disent que la roupie pourrait être affectée négativement. Ils estiment que l’annonce de G-SAP a déjà conduit à une dépréciation de la roupie et pourrait se poursuivre car les investisseurs pourraient retirer de l’argent à la recherche de taux d’intérêt plus élevés ailleurs. Ainsi, les critiques soulignent le fait qu’il y a un compromis entre une roupie en chute libre et des coûts d’emprunt plus bas / des rendements faibles.

Ne pas nier qu’une roupie stable est importante car une trop forte dépréciation de la roupie vis-à-vis du dollar peut faire grimper les coûts d’importation, en particulier les coûts du pétrole brut. Cependant, si l’on essaie de creuser le balancier, le compromis ne disparaît sûrement pas, mais semble moins convaincant. La question est de savoir si les investisseurs ont vraiment d’autres marchés lucratifs pour garer leurs fonds? Hennir. Partout dans le monde, les taux d’intérêt sont bas ou proches de zéro. Alors qu’en Inde, ils tournent autour de 4% (repo ou taux bancaire); le taux effectif des fonds fédéraux aux États-Unis est de 0,07%, le taux de la facilité de prêt marginal dans la zone euro est d’environ 0,25%, tout comme le Japon. Tout ce qui précède corrobore le fait que l’Inde dispose encore d’une marge de manœuvre en matière de taux de change.

La croyance sous-jacente est que l’argent ne s’envolera pas immédiatement, ce qui devrait idéalement être le cas. Mais les critiques soutiendront que la roupie a montré des signes de dépréciation la semaine dernière. Faut-il blâmer G-SAP? Ce n’est pas encore clair. Le taux de change dollar-roupie oscillait entre 73 et 74 depuis le début de la pandémie, et au cours de la semaine dernière, il a franchi la barre des 74. Une partie de la raison de la dépréciation du taux de change peut être la deuxième vague de Covid-19. L’Inde a signalé le plus grand nombre de cas de tous les temps.

Ainsi, la dépréciation du taux de change et le G-SAP peuvent ne pas être entièrement corrélés comme le prétendent certains dans des articles de presse récents. En outre, une opération de type G-SAP n’a jamais été mise en œuvre en Inde, il n’y a donc pas de données ou de précédent pour voir la corrélation entre les taux de change et l’intervention. En outre, la dépréciation de la monnaie en soi n’est pas entièrement mauvaise. Cela pourrait conduire à une augmentation des exportations, ce qui accélérera le taux de reprise de l’économie.

Un autre aspect important est le lien entre le G-SAP et les taux d’intérêt nuls. Ceteris paribus, la théorie économique dit qu’une trop grande liquidité entraînera une hausse de l’inflation et conduira à des taux d’intérêt proches de zéro. Cependant, combien c’est trop reste à voir. En 2020-2021, RBI a effectué des achats nets nets d’un montant de 3,13 crore lakh de Rs par l’intermédiaire des OMO, ce qui représente trois fois la taille de l’intervention proposée par G-SAP. Alors, retenons les chevaux avant de qualifier cela d’assouplissement quantitatif ou de moment de la politique de taux d’intérêt zéro de l’Inde.

L’Inde, avec sa population de plus de 130 crores, occupe une position unique en termes de besoins en matière d’emploi qui sont largement couverts par un mélange inhabituel de secteurs formel et informel. Le gouvernement est saisi de la situation et ses programmes comme le programme élargi lié à la production ou le pipeline d’infrastructure nationale sont des pas dans la bonne direction. Les dépenses en capital consacrées à ces projets sont énormes et un programme structuré comme G-SAP n’aurait pas pu être annoncé à un moment plus opportun. La pandémie est une situation extraordinaire et, par tous les moyens, le gouvernement a besoin d’énormes financements pour remettre l’économie sur les rails. Le besoin de l’heure est sans aucun doute la relance de l’économie et la RBI doit être appréciée pour avoir pris cette décision audacieuse. Repos, le temps nous le dira.

L’auteur est directeur adjoint au ministère des Finances. Les opinions sont personnelles

