Pourquoi garder Yuki Tsunoda pour 2022 était la bonne décision

La décision de garder Yuki Tsunoda pour une autre année a été critiquée par beaucoup, mais tout bien considéré, c’est la bonne décision.

Dire que la saison de recrue du pilote japonais sur la grille de Formule 1 a été décevante jusqu’à présent serait un euphémisme.

Il est entré dans le monde de la Formule 1 extrêmement bien noté par beaucoup, certains s’attendant même à ce qu’il prenne immédiatement le dessus sur son coéquipier Pierre Gasly et se mette en lice pour un siège Red Bull.

Au lieu de cela, il a été complètement dépassé par le Français lors de la grande majorité des week-ends de course et s’est également écrasé sur bon nombre d’entre eux.

Compte tenu de la régularité de ces accidents, beaucoup – y compris l’homme lui-même – ont été surpris lorsque AlphaTauri a annoncé qu’il conserverait son siège pour la campagne 2022.

En regardant ses performances, cela peut sembler une décision un peu déroutante, avec la quantité de talent qu’il a et le manque d’alternatives que l’équipe avait, c’est finalement la bonne.

D’une part, il y a une raison pour laquelle tant de gens attendaient tant de lui au début de cette saison. Tout simplement, à son époque, il est un pilote de haut niveau.

Il l’a montré à plusieurs reprises dans les catégories juniors, étant l’un des pilotes les plus remarquables de la campagne de Formule 2 2020, et il l’a encore montré lors de ses débuts en F1.

Lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, il a été l’un des pilotes les plus impressionnants, réalisant plusieurs excellents mouvements pour terminer P9 après avoir commencé P13, affichant d’excellentes courses de roue à roue et une excellente gestion des pneus. La performance a conduit Ross Brawn à l’appeler le meilleur rookie de F1 depuis des années.

C’était aussi bon que les choses ont été pour Tsunoda jusqu’à présent en F1, mais c’était une preuve claire de ce qu’il peut faire quand il est à son meilleur. Il ne l’a pas été depuis, mais il a toutes les chances d’atteindre ce niveau de manière constante après un an d’expérience à son actif.

Après tout, très peu de rookies étaient plus inexpérimentés que lui lorsqu’ils ont rejoint la grille, le pilote de 21 ans n’ayant passé qu’un an en F2 et un en Formule 3 avant cela.

Pour cette raison, il a dû se familiariser avec un certain nombre de circuits – six des 12 F1 se sont dirigés jusqu’à présent cette année – sur lesquels il n’a jamais couru auparavant, ainsi qu’une nouvelle voiture sous lui.

Sur les six occasions où il a été sur une piste sur laquelle il a eu une bonne expérience dans le passé, il a marqué des points en cinq et avait généralement bonne mine.

En regardant ce record, il y a tout lieu de croire que l’année prochaine, quand il sera beaucoup plus familier avec beaucoup plus de circuits, ainsi qu’avec des machines de F1, Tsunoda aura une bien meilleure campagne.

Compter là-dessus peut être un peu un pari pour Red Bull et AlphaTauri, mais son talent brut en vaut la peine – tout comme le manque d’options alternatives dont ils disposaient.

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de le dire.. Je rejoins @WilliamsRacing pour 2022 !! Les plus sincères remerciements à Jost et à tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr @redbullracing, en particulier Christian et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L – Alex Albon (@alex_albon) 8 septembre 2021

La chose évidente à faire sinon garder Tsunoda aurait été d’amener Williams lié Alex Albon à l’équipe, et cela aurait eu beaucoup de sens.

Le pilote thaïlandais est expérimenté à la fois en F1 et avec l’équipe, mais il est encore assez jeune pour s’améliorer, et le faire revenir sur la grille pour 2022 était quelque chose que Helmut Marko et ses collègues ont constamment déclaré qu’ils souhaitaient faire.

Cependant, le faire aller chez Williams plutôt que de remplacer Tsunoda chez AlphaTauri est une bien meilleure solution pour un certain nombre de raisons.

D’une part, Red Bull peut remettre un de ses produits sur la grille sans avoir à en sacrifier un autre, permettant à la fois de se développer davantage et de se donner plus d’options pour l’avenir.

De plus, en gardant Tsunoda où il est et en permettant à Albon de rejoindre l’équipe britannique, ils ont empêché leurs rivaux, Mercedes, d’engager l’un des leurs, Nyck de Vries, dans le sport, ce qui est une petite victoire en soi.

Albon aurait pu être envoyé à Williams avec un autre produit de l’académie Red Bull prenant la place de Tsunoda. Mais avec les changements de réglementation généralisés qui entreront en jeu l’année prochaine, avoir une recrue comme Juri Vips ou Liam Lawson à bord serait loin d’être idéal pour l’équipe.

Ils seront suffisamment occupés pour travailler avec leur nouvelle voiture et aider leurs conducteurs à la comprendre. Devoir aider une recrue complète à s’installer en plus serait un inconvénient majeur. De plus, rien ne garantit qu’ils n’auraient pas les mêmes problèmes que Tsunoda cette saison.

En gardant le pilote japonais dans les parages, Red Bull s’assure d’avoir autant de pilotes que possible sur la grille, évite de repartir de zéro avec une autre recrue et donne à un talent sans aucun doute énorme une chance de réaliser son potentiel.

S’il peut le prendre, ils auront un autre pilote prêt à franchir le pas. Sinon, ils peuvent apporter un nouveau produit à un meilleur moment. Vraiment, c’est une évidence.