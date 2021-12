Pourquoi Garth Brooks n’est-il pas sur Spotify ? – Voici ce que dit Garth

Crédit photo : Hans Watson / CC by 3.0

Les fans de country qui diffusent de la musique peuvent se demander : pourquoi Garth Brooks n’est-il pas sur Spotify ? Voici pourquoi.

Certains artistes évitent certains services de streaming pour en promouvoir d’autres. Un exemple célèbre de ceci est Jay-Z qui retient son catalogue pour Tidal (jusqu’en 2019). La réponse est similaire pour Garth Brooks. La mégastar du pays a complètement évité le streaming jusqu’en 2016, date à laquelle il a signé un accord exclusif avec Amazon Music.

En fait, Garth révèle que le PDG de Spotify, Daniel Ek, lui a personnellement parlé de l’obtention de son catalogue sur le service.

« Spotify est entré, Daniel Ek est venu s’asseoir avec moi, mec doux, j’aime Daniel, mec super. Je pense qu’il reçoit beaucoup de conneries », a déclaré Garth au festival SXSW en 2017. « Ses parents étaient tous les deux des musiciens de rue – c’est un bon gars qui comprend la musique, et je pense qu’il veut aider et croit à 100% qu’il aide.

Mais Brooks dit qu’il pense que sa vision de la façon dont les gens apprécient sa musique s’aligne plus étroitement sur Amazon Music. C’est parce que l’artiste dit qu’il valorise la radio, ce qui l’a aidé au début de sa carrière. Brooks dit qu’il craint que la possibilité de sauter des chansons à la demande n’enlève l’expérience d’écoute d’un album entier.

Amazon Music s’adresse durement à la foule de musique country – qui a été la plus lente à adopter le streaming musical.

Octobre est le mois de la musique country pour Amazon Music. Le service de streaming célèbre les nouvelles chansons country et sa station de radio Country Heat, qui a fait ses débuts en 2016 (un an avant la signature de Garth Brooks). Brooks était une grande terre pour Amazon ; il a vendu plus d’albums aux États-Unis que quiconque, à l’exception des Beatles.

Garth Brooks est également dans la position unique de posséder les droits de la quasi-totalité de son catalogue. Man Against Machine, un album de 2014 qu’il a sorti avec le label RCA de Sony Music est le seul à ne pas être sous ses droits.

Alors pourquoi Garth Brooks n’est-il pas sur Spotify ? Ce niveau de contrôle sur son catalogue antérieur a permis à Brooks de garder sa musique hors des services de streaming musical comme Spotify et Apple Music.

« Apple est une histoire un peu différente », a expliqué Brooks lors de cette même apparition au festival SXSW 2017. « Ils sont arrivés avec leur propre ensemble de règles, et si vous êtes déjà établi, vous devez changer pour y accéder. Je ne changerai jamais pour m’adapter à leurs règles.

« Des gars sympas, nous nous respectons ; nous n’allons jamais travailler ensemble. Nous étions donc un peu morts dans l’eau. Puis à l’improviste, Dieu merci, Amazon se présente et veut se lancer dans le streaming – les points de vue qu’ils ont partagés semblaient être en corrélation avec les points de vue que nous avons partagés.