Pourquoi Gates McFadden de Star Trek est fatigué de répondre aux questions sur Crusher et Picard

L’actrice, chorégraphe et maintenant podcasteur Gates McFadden a participé à de nombreuses apparitions publiques pour Star Trek: La prochaine génération dans sa carrière, et à cause de cela, elle a répondu à de nombreuses questions à maintes reprises, par les fans et les journalistes. ressemblent. On lui posera probablement beaucoup plus les mêmes questions à l’avenir, donc pour tout fan qui pourrait avoir une telle opportunité à l’avenir, ne lui demandez pas pourquoi Picard et Crusher ne se sont jamais réunis.