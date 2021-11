Pourquoi George Harrison a-t-il quitté les Beatles ? La sortie du musicien expliquée

Les docuseries de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, ont commencé sur Disney +. La série explore la vie professionnelle des membres du groupe John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison, et les fans du groupe britannique emblématique se demandent pourquoi ce dernier musicien a quitté le groupe.

Les docuseries en trois parties sont un examen de la vie professionnelle du groupe ainsi qu’un regard plus intime et humoristique sur leur temps ensemble. L’étendue du récit couvre la réalisation par le groupe de l’album de 1970 « Let It Be » – sous le titre de travail titulaire « Get Back » – et s’appuie sur du matériel capturé par le documentaire de l’album de 1970 de Michael Lindsay-Hogg.

La dernière partie devrait être diffusée le samedi 27 novembre 2021.

Pourquoi George Harrison a-t-il quitté les Beatles ?

Le premier épisode des docuseries a présenté le moment exact où George Harrison a quitté le groupe.

Au cours d’une matinée de répétitions, les membres du groupe peuvent être vus en train de travailler sur la chanson « Get Back » – le nom du documentaire.

Après que McCartney ait commencé à critiquer Harrison pour avoir « vampé » la chanson, il est devenu évident que Harrison n’était pas content.

Après quelques instants, le guitariste s’est levé et a commencé les répétitions, disant simplement « Je quitte le groupe maintenant ».

Quand Harrison a-t-il quitté le groupe ?

Selon les enregistrements du documentaire et les journaux intimes de Harrison, le musicien a quitté le groupe le vendredi 10 janvier 1969.

Cette date a marqué la deuxième occurrence lorsqu’un membre a quitté le groupe, après que Ringo Starr a temporairement quitté le groupe en août 1968.



Image de la bande-annonce des Beatles : Get Back.

La mort du musicien

Après avoir mené une carrière solo réussie jusqu’en 1996, Harrison est malheureusement décédé le 29 novembre 2001, à l’âge de 58 ans.

Malheureusement, Harrison avait lutté contre le cancer plusieurs fois dans sa vie et c’est apparemment un cancer de la gorge qui lui a malheureusement coûté la vie.

