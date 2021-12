Pourquoi Gerhard Struber a refusé l’appel de Ralf Rangnick à rejoindre Manchester United

Gerhard Struber a rejeté Manchester United (Photo par Ira L. Black – Corbis/.)

L’entraîneur des Red Bulls de New York, Gerhard Struber, a rejeté la demande de Ralf Rangnick de devenir son assistant à Manchester United, car il considérait que le rôle était une rétrogradation.

Rangnick, 63 ans, a pris contact avec l’Autrichien plus tôt cette semaine pour lui demander de devenir son entraîneur adjoint à Old Trafford pour le reste de la saison.

Le duo a travaillé ensemble au Red Bull Salzburg et Rangnick a estimé que l’Autrichien serait l’aide parfaite pour sa révolution à haute pression au Theater of Dreams, avec Struber bien connu pour son entraînement gegenpressing.

Cependant, bien que Struber ait été flatté par l’intérêt de Rangnick, il ne veut pas réduire son rôle d’entraîneur-chef et pense que ses jours d’assistant sont révolus.

De plus, United devrait racheter le contrat de Struber pour les deux années restantes de son contact dans la Big Apple.

Rangnick tenait à nommer Struber (Photo de Matthew Peters/Manchester United via .)

« Il y a eu une demande », a déclaré Struber à Sky Sports.

«Ce n’est un secret pour personne que Ralf Rangnick et nous nous connaissons et nous apprécions bien et apprécient beaucoup.

«En même temps, j’ai à New York, ce qui me fait également regarder avec beaucoup d’espoir dans l’avenir et donc je ne veux pas abandonner New York du jour au lendemain.

« J’ai un contrat à plus long terme là-bas et j’ai encore beaucoup d’objectifs avec une équipe ambitieuse. »



