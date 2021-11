Pourquoi Ghostbusters: les nouveaux héros d’Afterlife ne savent rien des deux premiers films

Avec la sortie de Ghostbusters: Afterlife, le public sera initié à une toute nouvelle génération de ghostbusting alors qu’un jeune casting occupe le devant de la scène et s’attache à des packs de protons pour lutter contre le monde des esprits. Fait intéressant, ces nouveaux personnages ne sont pas si familiers avec les événements des deux premiers films Ghostbusters. Est-ce surprenant, cependant?

Cela fait près de 30 ans que le premier film Ghostbusters est sorti en salles et en termes d’histoire, le même temps s’est écoulé depuis que Gozer a été lancé pour la première fois à New York et que les Ghostbusters ont d’abord pris de l’importance. Après trois décennies passées, les co-scénaristes d’Afterlife Jason Reitman et Gil Kenan pensaient qu’il semblait raisonnable de s’attendre à ce que la prochaine génération ne sache pas ce qui s’est passé.

« Il y a des choses qui sortent de l’obscurité ou du brouillard du temps et il y a d’autres choses qui sont peut-être importantes lorsque vous les vivez, peut-être quelque chose qui atteint le niveau d’une anecdote ou d’un blip », Kenan a expliqué à GameSpot, notant la crise des missiles de Cuba comme un événement mondial majeur dont la reconnaissance s’est estompée au fil des ans. « Mais beaucoup, beaucoup d’autres histoires, y compris celles qui étaient conséquentes à l’époque, disparaissent en quelque sorte dans le rétroviseur. »

Il a poursuivi: « Cela nous a semblé être une supposition sûre de supposer qu’un jeune personnage comme Phoebe aurait pu grandir dans un monde où les événements de 1984 sont perdus pour ses connaissances générales. »

Bien qu’il y ait certainement des enfants qui connaissent les événements des fantômes envahissant New York en 1984, ce ne serait pas nécessairement le cas dans tous les domaines. Après tout, au début de Ghostbusters 2, l’équipe était considérée comme une blague, Winston (Ernie Hudson) et Ray (Dan Aykroyd) étant des animateurs de fête d’anniversaire sous-estimés. Peut-être qu’oublier les Ghostbusters était plus facile qu’on ne le pensait.

Quoi qu’il en soit, il y aura bien assez tôt une leçon d’histoire. Selon la critique du film par GameSpot, Ghostbusters: Afterlife « grève[s] un équilibre entre l’action, des niveaux d’horreur adaptés aux familles et un ton comique qui ne domine pas l’histoire. Il y a quelques frayeurs décentes dans le film, mais rien qui devrait être trop écrasant pour un public plus jeune. Et tandis que les autres films de Ghostbusters sont sans aucun doute du genre comédie/horreur, Afterlife est une sorte de film d’aventure plus proche des Goonies qu’autre chose. Il s’agit du voyage que ces enfants entreprennent alors qu’ils découvrent comment devenir des chasseurs de fantômes afin de sauver leur ville et le monde. Et c’est à ce moment qu’Afterlife est le plus fort. »

Ghostbusters: Afterlife sortira en salles le 19 novembre.

