Pourquoi Glamrock Freddy est un gentil bon gars

FNAF Security Breach a une histoire fascinante et certains fans de Five Nights At Freddy ne savent pas pourquoi Glamrock Freddy est un si gentil bon gars au lieu du méchant habituel.

Il s’agit du dernier opus de l’univers de Five Nights At Freddy et il est accompagné de visages familiers et d’animatroniques uniques. Le gameplay est également un énorme changement par rapport aux simples peurs du saut de l’original, car il reflète désormais des jeux d’horreur de survie plus modernes tels que Outlast.

Bien qu’il y ait des fans qui aiment et détestent la dernière entrée de Steel Wool, il y a aussi des joueurs simplement confus au sujet des aspects de son intrigue.

**Spoilers au-delà de ce point**

Freddy est-il un bon gars dans Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Freddy est un bon gars dans FNAF Security Breach.

Cela peut sembler étrange aux fans originaux de Five Nights At Freddy, car Fazbear était le principal méchant parmi les quatre animatroniques originaux Bonnie, Chica et Foxy dans le premier match.

Cependant, depuis son rôle principal dans le premier jeu, il a été remplacé en tant qu’antagoniste principal par des personnages tels que Springtrap, Glitchtrap et Vanny.

Pourquoi Freddy est-il gentil dans FNAF Security Breach ?

Freddy est gentil et un bon gars dans FNAF Security Breach à cause d’un dysfonctionnement et d’une erreur au début du jeu.

L’histoire du jeu commence avec Glamrock Freddy se produisant sur scène et s’effondrant après avoir détecté une menace dans le public. Gregory apparaît dans la chambre privée de Fazbear et l’ours est incapable de communiquer avec le bureau principal pour signaler que Gregory n’est pas sur la liste des invités.

Vanessa commence à errer dans le Pizzaplex à la recherche de Gregory et le garçon dit à Glamrock Fazbear qu’il ne fait pas confiance à la femme de sécurité. Il en résulte qu’un Freddy indépendant donne à Gregory une Faz-Watch alors qu’il tente de l’aider à survivre dans le bâtiment jusqu’à 06h00 et à s’échapper.

Il est suggéré que les animatroniques sont des êtres quelque peu sensibles car Fazbear aide Gregory de son plein gré. De plus, Freddy mentionne également à quel point Bonnie lui manque.

Qui est l’ennemi ?

L’antagoniste principal du jeu est apparemment Vanessa, mais elle est tout autant une victime que les animatroniques.

Au lieu de Vanessa ou Vanny, le méchant du jeu est en fait Glitchtrap/William Afton. Glitchtrap possédait Vannesa comme on le voit dans les jeux Princess Quest, et terminer les trois titres d’arcade libère la femme de sécurité du contrôle du meurtrier d’enfants Afton. C’est la fin du héros.

Quant à la fin canonique, Gregory parvient à vaincre un Springtrap qui est imprégné du cadavre de William Afton. Vanessa n’est pas vue dans cette fin, mais les fans supposent qu’elle a été libérée du contrôle d’Afton et s’est échappée du Pizzaplex avant qu’il ne soit incendié.

