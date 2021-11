Pourquoi Going Acoustic était la déclaration la plus lourde de Chris Cornell

Jardin sonore ont ravi leurs légions de fans lorsqu’ils ont annoncé leur réunion inattendue en 2010, mais le leader Chris Cornell a continué à poursuivre sa carrière solo, avec sa première tournée solo aux États-Unis qui a abouti à l’album live acclamé, Songbook.

Le charismatique auteur-compositeur-interprète a abandonné pour la première fois le muscle et le volume inhérents à la musique de Soundgarden en 1992, lorsqu’il a contribué aux « Seasons » entièrement acoustiques pour la bande originale du film acclamé de Cameron Crowe Singles. Après cela, il avait cherché d’autres opportunités pour créer de la musique dans un cadre tout aussi discret.

« J’avais aussi enregistré une version de [Soundgarden’s] « Comme un suicide » [that way] et « Spoonman » [from Superunknown] a été écrite de manière acoustique aussi », a-t-il révélé au magazine Spin au moment de la sortie de Songbook, le 21 novembre 2011. « La démo originale n’était que des guitares acoustiques et des casseroles et des poêles. Je pensais qu’enregistrer un album dans ce style était une bonne idée. Mais ce n’est pas ce que j’ai fini par faire [debut solo album] Matin d’euphorie. Donc, au fond de moi, c’était une promesse aux fans et à moi-même que je voulais tenir. »

Cornell a fait de son vœu une réalité en 2011 lorsqu’il s’est lancé dans une vaste tournée acoustique de 25 dates aux États-Unis et au Canada au cours du printemps et du début de l’été de cette année-là. En fait, il a tellement apprécié ces spectacles intimes qu’il a ensuite donné des concerts en Amérique du Sud et en Australasie, bien que les enregistrements qui figuraient sur l’album Songbook provenaient d’une demi-douzaine de dates de sa première escapade aux États-Unis.

« Mon seul critère pour choisir ces chansons était qu’elles devaient sonner sur bande comme elles sonnaient en direct dans la salle, le théâtre ou le club », a déclaré Cornell à Spin. « Donc, il y a des chansons avec des erreurs – je frappe le mauvais accord ou quelque chose comme ça. Il s’agissait de ressentir et de sonner comme dans la vraie vie. »

Plus comme NirvanaMTV Unplugged In New York, largement acclamé, Songbook a été une expérience révélatrice pour l’auditeur. Armé d’une simple guitare acoustique et de sa somptueuse voix acrobatique, Cornell a retiré sa marque de fabrique de la taille d’une arène au profit de la subtilité et de l’intimité, et a pesé avec certaines des musiques les plus convaincantes de sa carrière.

Bien qu’envisagé principalement comme une sortie discrète pour ses fans, la qualité mur à mur de Songbook a rapidement attiré l’attention. Il a fait irruption dans le Top 75 du Billboard 200 grâce à des évaluations critiques enthousiastes (y compris une critique élogieuse de Consequence Of Sound, qui a déclaré que l’album était « une belle vitrine de [Cornell’s] carrière que tout mélomane devrait avoir ») et il reste un incontournable culte à ce jour.

« Cela m’épate qu’il y ait cette volonté d’un public – continuellement, nuit après nuit – de s’asseoir et d’écouter un gars chanter une chanson, jouer de la guitare acoustique tranquillement et ne pas faire de son », a avoué Cornell à Billboard lors de la première sortie de Songbook. .

« Puis entre les chansons, ils crient [requests] et en fait avoir une conversation avec le gars sur scène. C’est vraiment quelque chose auquel je ne m’attendais pas et c’est quelque chose que j’aime vraiment. Je ne savais pas que ça allait être aussi spécial pour moi que ça l’est.

