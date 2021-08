À la grande frustration des fans et des membres de la distribution, NBC a décidé d’annuler sa comédie dramatique, Good Girls. Fin juin, NBC a officialisé la nouvelle, choisissant de mettre fin à la série après quatre saisons, malgré d’excellents chiffres de streaming sur Netflix. Malgré les bons chiffres, le géant du streaming est également passé à ramasser une autre saison de l’émission, qui mettait en vedette Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman et Manny Montana. Good Girls était un raté en termes d’audience pour NBC, et comme Netflix avait les droits exclusifs de diffuser l’émission, NBC ne voyait pas l’intérêt de produire une autre saison. Netflix a également décidé de ne pas enregistrer la série malgré le recul des fans.

Cependant, selon TVLine, l’annulation peut être en partie due à un drame dans les coulisses, au-delà du coût de faire une émission avec un si petit nombre de téléspectateurs. En mai, il y avait une hypothèse tacite selon laquelle la série serait ramenée pour une dernière saison tronquée de 8 épisodes pour conclure l’histoire. Après qu’il ait finalement été complètement annulé et non repris par Netflix ou le service de streaming de NBC Peacock, un initié de NBC a déclaré à TVLine à l’époque, “[We] Je voulais vraiment ramener Good Girls pour une saison de plus pour clore l’histoire, mais malheureusement, nous n’avons pas pu faire fonctionner les finances. beaucoup pensent que Montana, qui joue Rio, le favori des fans, n’a pas pu parvenir à un accord avec NBC sur les réductions de salaire et la programmation.

Non seulement cela, mais il y a des rumeurs de longue date de frissons entre Montana et Hendricks, qui joue son amour à l’écran. Montana a décrit son travail avec Hendricks dans une interview en 2020 avec le podcast The Total Celebrity Show, en disant: “Nous entrons, faisons notre travail, puis rentrons à la maison. C’est très professionnel.” De même, en discutant de son travail avec Montana, Hendricks a déclaré au Black CAPE Magazine en 2019, “C’est un grand acteur et nous avons une excellente chimie à travailler ensemble et… Il est juste… C’est juste une sorte de travail très respectueux. Vous savez, c’est drôle, parce que je sais que les gens aiment [Beth and Rio]. Nous, bien sûr… aimons ça. C’est excitant et tout ça. Mais ce n’est pas aussi… c’est beaucoup plus professionnel qu’on ne le pense.”

Hendricks a également déclaré lors d’une séance de questions-réponses sur le thème de Good Girls au 92nd Street Y en 2020, Hendricks a expliqué que le Montana refusait de l’appeler par son vrai nom sur le plateau. “Beaucoup d’appels [me]… Chris,” dit-elle, clairement ennuyée. “Personne dans ma vie ne m’appelle Chris. Ce n’est pas mon nom. Je pense que c’est totalement stupide. Et il n’a jamais saisi l’occasion de se rendre compte que je déteste ça. C’est vraiment bizarre. » Pourtant, articuler la décision d’annuler sur un personnage de soutien semble être un étirement. « Ils cherchaient une excuse pour couper l’appât », a deviné une source à TVLine.