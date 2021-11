Pourquoi Google doit montrer l’exemple pour réussir

Rita El Khoury / Autorité Android

L’annonce d’Android 12L a été une surprise pour beaucoup d’entre nous. Alors que nous nous attendions à une mise à niveau mineure vers Android 12, on nous a plutôt présenté une baisse de fonctionnalités plus importante ciblant les appareils dotés d’écrans plus grands. En fait, cette mise à jour est suffisamment importante pour avoir son propre nom, 12L, et fera l’objet d’un programme de prévisualisation pour les développeurs, similaire aux principales versions d’Android.

Il était temps que Google consacre des ressources à des appareils plus volumineux. La société vend déjà des millions de Chromebooks par an, et bien que les tablettes Android ne soient pas les plus populaires, elles occupent toujours près de la moitié du marché mondial (via Statcounter). Sans parler de l’essor des pliables et de toute l’excitation autour de ce facteur de forme.

Mais ce n’est pas le premier rodéo de Google. Il a tenté une fois un système d’exploitation dédié pour tablette et n’a presque rien réussi, l’une des raisons étant le manque apparent d’enthousiasme envers le facteur de forme. Fait révélateur, bon nombre des propres applications de Google n’ont jamais été mises à jour pour utiliser le plus grand espace d’écran, alors pourquoi les développeurs tiers devraient-ils s’en soucier ? Si Google veut faire d’Android 12L un succès, il doit tirer les leçons de son histoire et de ses erreurs.

Google et tablettes, prenez-en un

Honeycomb, également connu sous le nom d’Android 3.0, est sorti il ​​y a près de dix ans. Il représentait les ambitions de Google pour le facteur de forme de la tablette en 2012 : un système d’exploitation qui était censé inaugurer une nouvelle ère d’applications et de logiciels utilisant des écrans plus grands. Au lieu de cela, seules quelques-unes des propres applications de Google ont été optimisées pour l’expérience – Gmail, Contacts, Calendrier – mais le reste était simplement des versions étendues de leur homologue mobile.

L’excitation était palpable pendant un certain temps, et certains développeurs tiers ont sauté dans le train du battage médiatique, adaptant leurs applications et utilisant des « fragments » comme Google l’a recommandé pour diviser le plus grand écran en différentes zones. Mais les choses n’ont jamais progressé plus loin. La société est revenue aux téléphones avec Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich et a laissé bon nombre de ses applications – Maps, Android Market, le navigateur Web, pour n’en nommer que quelques-uns – dans un état de limbes sur les tablettes.

Voir également: Apple, Amazon, Samsung, quelle est la meilleure tablette à acheter ?

Certains d’entre nous, moi y compris, ont essayé de s’accrocher pendant trop d’années. Nous avons répété à tous ceux qui voulaient nous entendre que les applications Android s’étirent de manière dynamique pour remplir des écrans plus grands – contrairement à un autre système d’exploitation de tablette – ce qui signifiait que nous n’avions pas besoin d’applications dédiées. Mais après quelques années, il était clair que Google n’avait aucun plan et aucune vision pour le facteur de forme. De l’autre côté, Apple poussait et développait tellement iOS sur iPad qu’il finirait par le scinder en son propre écosystème. La différence entre les deux approches est on ne peut plus évidente.

Prenez deux ou l’expérience Chrome OS

La deuxième tentative de tablette de Google a eu lieu il y a quelques années, lors du lancement de la Pixel Slate. Avec Chrome OS prenant en charge les applications Android, il pensait qu’il offrirait un semblant d’expérience de tablette, tout en fournissant la configuration complète pour ceux qui voulaient un clavier et un trackpad.

Les tablettes Chrome OS étaient très prometteuses… jusqu’à ce que la propre tablette de Google fasse son apparition.

Malheureusement, l’accueil de la Slate n’a pas été très enthousiaste principalement parce que Google avait encore une fois échoué à adapter correctement l’interface. Entre les petites icônes de Chrome qui n’étaient pas tactiles et la mauvaise intégration des applications Android avec le reste du système d’exploitation, l’expérience était loin d’être idéale. Il est juste de dire que les développeurs ne se sont pas précipités pour adapter leurs applications à cette nouvelle chimère. Bien qu’il existe d’excellentes tablettes Chrome OS disponibles, l’expérience logicielle fait toujours cruellement défaut.

Android 12L est le charme?

Exemple de la façon dont Android 12L gère le glisser-déposer d’applications en mode écran partagé

Android 12L marque la troisième incursion de Google dans l’écosystème des tablettes, bien que cette fois, il ne se limite pas à un type d’appareil particulier. Il veut combler le fossé entre les téléphones, les pliables, les tablettes et les ordinateurs. Le but est de créer une expérience logicielle cohérente, quelle que soit la taille de l’écran. Le système et les applications s’adapteraient à la toile qui leur était donnée, s’étirant pour remplir le grand écran d’un ordinateur de bureau lorsqu’ils sont connectés à une Chromebox, puis s’affinant pour s’adapter à un petit téléphone.

Voir également: Les meilleurs téléphones pliables que vous pouvez obtenir

Ce que nous voyons jusqu’à présent est encourageant. Il existe une prise en charge multifenêtre et multitâche appropriée, ainsi qu’une refonte complète des notifications et des paramètres pour permettre les doubles volets. Afficher plus de contenu de manière plus intelligente est tout l’intérêt des écrans plus grands, et Android 12L semble prendre ce défi à cœur.

Mais cela ne suffit pas, loin de là. Le système n’est qu’une partie de l’équation. Les applications doivent suivre, et pour cela, Google a déjà publié une documentation complète et des conseils de conception pour aider les développeurs à adapter leurs applications. Mais il y a un facteur bien plus important : la cohérence.

Google doit diriger ou c’est fini

Exemples de modèles d’interface utilisateur adaptatifs dans les directives Material Design

Par cohérence, je veux dire que Google doit avoir un message cohérent avec Android 12L. Même les développeurs d’applications tiers les plus dévoués ont probablement lu l’annonce de la nouvelle version et haussé les épaules. « Dupe-moi une fois », comme on dit. Il y a un long chemin avant que de nombreux développeurs ne reprennent le train en marche, et le seul moyen de le raccourcir est que Google se charge de montrer la voie.

Toutes les applications intégrées de Google doivent être adaptées aux écrans plus grands pour la sortie d’Android 12L. Aucune exception.

Au moment où Android 12L sortira officiellement l’année prochaine, tous des applications intégrées de Google doivent être adaptées aux écrans plus grands. Aucune exception; il n’y a pas de marge de manœuvre cette fois. Les développeurs doivent voir que l’entreprise est sérieuse dans cette entreprise et l’un des meilleurs moyens de le montrer est de s’assurer que toutes ses équipes internes ont adopté les nouvelles API et recommandations de conception. Les applications intégrées extensibles ne peuvent pas gâcher l’expérience, car si Google l’appelle, d’autres développeurs le feront.

La cohérence signifie également que Google ne peut pas déployer Android 12L, se féliciter et en rester là. Avec Android 13, 14, 15 et plus, il faut encore améliorer l’expérience. Plus de fonctionnalités, des API supplémentaires et différentes interactions, le tout pour envoyer un message clair sur l’engagement envers des écrans plus grands. Les développeurs qui ne seront pas influencés cette année auront plus de raisons d’être le prochain, ou celui d’après. Et si Google faisait son propre pliable, comme cela a été dit, cela irait certainement aussi loin.

Une lueur d’espoir

Eric Zeman / Autorité Android

Je pense que Google pourrait vraiment réussir cette fois. La seule raison pour laquelle je dis cela avec un peu de confiance, c’est que les choses ont été différentes au cours de la dernière année. Lorsque Material You a été introduit en mai 2021, j’étais certain qu’il faudrait des années pour se frayer un chemin à travers les différentes applications de Google. Comme Holo et les deux itérations de Material Design, je m’attendais à ce que les mises à jour soient lentes et que les dizaines d’équipes Google disparates manquent de tout type de communication interne. Un déploiement synchronisé n’a jamais été le point fort de l’entreprise.

À ma grande surprise, presque toutes les applications – ou du moins les plus intégrées et les plus importantes – ont déjà reçu une refonte de Material You. Il y a eu un effort concerté évident pour mener ce projet à la ligne d’arrivée avant le lancement du Pixel 6. Si une dédicace similaire est donnée à Android 12L, de grandes choses pourraient arriver.

Les pliables offrent également une plus grande incitation à toutes les personnes impliquées : Google, les fabricants d’appareils et les développeurs de logiciels. Si le facteur de forme commence lentement à envahir le marché des smartphones, alors tout le monde voudra offrir la meilleure expérience possible sur ces appareils. De là aux tablettes, c’est un petit saut. Quant aux ordinateurs portables et de bureau Chrome OS ? Eh bien, je n’oserais pas extrapoler jusque-là.