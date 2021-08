Pourquoi Google My Business Insights aide le référencement local

in

Les meilleures pratiques de référencement sont intégrées à tous les aspects d’une stratégie de marketing numérique. Pour vous assurer que votre acheteur idéal trouve vos actifs numériques, il est essentiel que vous intégriez autant de facteurs de classement que possible. Lorsque vous devez intégrer une stratégie de référencement local, dans vos meilleures pratiques, il est essentiel d’optimiser votre page Google My Business.

L’une des sections les plus utiles pour optimiser pleinement une page Google My Business est la section Insights. Cette section fournit des analyses spécifiques qui vous permettront d’affiner votre profil d’entreprise et d’améliorer votre référencement local pour vous assurer d’atteindre votre public cible.

Que sont Insights for Business Profile sur Google ?

Insights est une section du tableau de bord de l’entreprise qui fournit des informations sur la façon dont les gens trouvent une entreprise en ligne. Ses données couvrent la période précédente de 28 jours.

La fonction Insights permet d’évaluer si votre entreprise est entièrement optimisée et atteint votre public pour les bonnes expressions de mots clés.

Avec la fonctionnalité Insights, vous pouvez apprendre :

D’où viennent les utilisateurs (par exemple, la recherche Google ou Google Maps) Quelles actions sont entreprises (par exemple, visiter votre site Web ou demander des directions) Mots et expressions courants qui ont conduit les gens vers votre profil caractéristique)

Ces informations sont utiles pour comprendre comment les clients potentiels trouvent votre profil et comment ils interagissent avec celui-ci.

Certaines des informations locales qu’il est important de prendre en compte comprennent :

Il est essentiel de savoir comment et où les gens vous recherchent. Vous cherchez quelque chose à proximité, comme un café, un restaurant ou un magasin de chaussures. Comment les gens vous contactent-ils ? Appelent-ils ou cliquent-ils sur votre site Web après avoir trouvé la page de votre entreprise ?

Comment fonctionne Insights

Étant donné que de nombreux clients trouvent des entreprises sur la recherche Google et sur Google Maps, Insights se concentre sur la façon dont les clients utilisent la recherche et sur Maps pour localiser une fiche et ce qu’ils font une fois qu’ils l’ont trouvée.

Cette section résume les détails clés de chaque page, y compris des informations telles que les termes de recherche qui génèrent du trafic vers votre fiche, si les utilisateurs ont cliqué pour visiter votre site Web, etc. Le rapport affiche également des statistiques détaillées, notamment les impressions, les clics, les visites, le taux de rebond, le temps passé sur le site, les pages consultées par session, la position moyenne dans les résultats organiques et les mots-clés utilisés par les chercheurs.

Comment les utilisateurs trouvent-ils le profil de votre entreprise ?

Les insights comportent trois ensembles de données : le type de recherche, l’origine de la recherche et les requêtes de recherche.

Type de recherche

Insights vous indique si les recherches sur votre profil sont « directes » ou « découvertes ». Une recherche directe est un utilisateur qui recherche votre entreprise par son nom ou son adresse. Une recherche de découverte se produit lorsqu’un utilisateur recherche un produit ou un service proposé par votre entreprise et saisit un mot-clé que vous avez inclus sur votre page. Votre entreprise est « découverte » lorsque votre profil apparaît à la suite de Maps ou d’une recherche.

Supposons que Insights révèle un pourcentage élevé de recherches directes. Dans ce cas, les utilisateurs ont entendu parler de votre entreprise ou connaissent son nom et la recherchent spécifiquement, ce qui indique un bon niveau de notoriété de la marque.

Origine de la recherche

Les gens peuvent trouver votre profil d’entreprise via la recherche Google ou Google Maps. Les informations vous indiquent combien d’utilisateurs proviennent de chacun. De plus, savoir quelle plate-forme Google génère du trafic vers votre entreprise vous donne un aperçu de l’intention de vos clients potentiels.

Requêtes de recherche

Les requêtes de recherche vous renseignent sur les mots et les expressions que les utilisateurs ont saisis dans Google pour trouver votre profil. Par exemple, une entreprise de CVC du comté de Brevard sera ravie de découvrir que sa page Entreprise attire des clients recherchant « CVC près de chez moi » ou « AC Brevard County ».

Examiner les actions du client

Il s’agit d’un excellent outil d’attribution marketing pour votre Google My Business afin de mieux comprendre d’où vient le trafic. Vous pouvez surveiller les visiteurs du site Web, les demandes de direction, les appels téléphoniques et les discussions effectuées directement à partir de votre liste GMB.

Vérifier les demandes de direction

Les demandes d’itinéraire vous montrent où les gens recherchent un itinéraire, mais cela vous donne également une carte localisée pour évaluer d’où les clients peuvent effectuer leurs recherches. Il est prudent de supposer que s’ils recherchent des itinéraires dans cette zone, vous pourriez également y avoir plusieurs clients.

Appels téléphoniques

Cette section vous donne une idée de la façon dont les appels téléphoniques arrivent à partir de votre annonce. Vous pouvez mesurer par jour de la semaine, par rapport à la semaine, au mois ou au trimestre.

Si vous avez un volume d’appels élevé en général, la mesure de cette statistique peut vous aider à évaluer votre journée ou saison d’appel la plus active où vous pouvez vous améliorer.

Comment optimiser votre page à l’aide des informations Insights

Utilisez les résultats de vos données de recherche pour déterminer les mots-clés ou expressions que les gens ont utilisés pour trouver votre profil. Cela peut informer la copie marketing de votre entreprise et vous fournir des mots clés à utiliser dans les campagnes Google Ads.

Par exemple, supposons qu’une requête populaire soit l’immobilier commercial. Dans ce cas, vous vous classez pour cela à un niveau localisé, de sorte que les personnes de votre région qui recherchent et qui tombent sur votre annonce, pas nécessairement d’autres utilisateurs en dehors de votre emplacement géographique.

Si vous découvrez que vos principales recherches ne concernent que la reconnaissance de la marque, vous devrez peut-être ajuster les sections d’informations.

La section Actions client vous donne une idée du niveau de performance de vos efforts globaux pour les fiches d’entreprise. Par exemple, si vous avez un faible trafic sur votre site Web provenant de votre liste de pages, envisagez de créer plus de publications ou de mettre à jour des photos pour attirer l’attention des clients existants qui n’ont pas exploré votre site Web depuis un certain temps.

Vous pouvez améliorer votre portée de recherche organique en affinant les efforts de référencement local. Après avoir fait l’inventaire des informations de GMB Insights, il est temps d’évaluer la section d’informations.

Optimisez entièrement la section Info de votre GMB

Lorsque vous évaluez chaque zone de la section d’informations, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez incorporer des mots-clés dans la page. Cela améliorera la visibilité en ligne.

Commencez par vous assurer que la catégorie d’activité principale est la phrase-clé la plus populaire répertoriée. Après cela, ajoutez des sous-catégories qui décrivent également votre entreprise aussi précisément que possible.

Confirmez que l’adresse de votre entreprise et les heures d’ouverture sont exactes. N’oubliez pas que votre page se connecte à des cartes, il est donc important que les clients potentiels puissent vous trouver facilement.

Après le type d’entreprise, vous pouvez identifier vos entreprises de zone de service. Il s’agit d’un segment important à sélectionner pour les personnes qui recherchent par emplacement. Par exemple, quelqu’un peut rechercher « écoles maternelles à Palm Bay ».

Poursuivez vos optimisations en ajoutant un lien de contact, des produits, des services, des équipements et une description de l’entreprise. Chacune de ces sections doit inclure des termes qui attireront des clients potentiels dans des recherches pertinentes.

Lorsque vous avez terminé avec la section d’informations, continuez votre optimisation en ajoutant des photos, des vidéos et des publications professionnelles.

En continuant à intégrer les meilleures pratiques sur votre page Google My Business, vous identifierez de nouvelles informations et améliorerez votre visibilité locale en comprenant comment votre public cible interagit avec votre profil d’entreprise.

Avez-vous besoin d’un soutien supplémentaire pour améliorer votre stratégie de marketing numérique de référencement local ? Téléchargez gratuitement notre liste de contrôle de site Web de référencement local. Il vous guidera à travers tous les éléments du site Web que chaque entreprise locale devrait avoir pour attirer et convertir de nouveaux clients.