Pourquoi Grand Moff Tarkin de Star Wars est le “ bon ” méchant pour le mauvais lot, selon les producteurs

Grand Moff Tarkin est un tacticien impitoyable, qui ne tolère pas l’échec, et c’est exactement le genre de personne nécessaire pour agir en tant que l’un des meilleurs gars de l’Empereur. Bien sûr, il reste à voir s’il sera ou non en mesure de faire tomber Clone Force 99, bien qu’il ait pris un bon départ. Dans le premier épisode, Tarkin a ordonné que la puce inhibitrice dans l’esprit de Crosshair soit renforcée et, par conséquent, il est maintenant résolument contre ses camarades Clone Force, et a même une nouvelle équipe impériale.