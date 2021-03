Pourquoi Grey’s Anatomy n’aurait pas dû gâcher ce grand retour de personnage

Alerte spoiler pour Grey’s Anatomy Saison 17, épisode 9: «In My Life», y compris la promotion de l’épisode 10, «Breathe».

Façon de le gâcher, L’anatomie de Grey! Le dernier épisode du drame médical, «In My Life», a plongé profondément dans la psyché de Teddy Altman, comme Andrew DeLucala mort de ses parents a déclenché la douleur de la mort de ses parents, ainsi que Allison, l’amour de sa vie et l’homonyme de sa fille, tuée le 11 septembre. Mais à la suite d’un épisode poignant et d’une puissante performance de Kim Raver, Grey’s Anatomy s’est éclipsée avec sa promo pour l’épisode de la semaine prochaine, «Breathe», et l’invité de la plage «que vous attendiez».