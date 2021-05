La sortie de Koracick fait suite à une bataille difficile avec COVID, alors qu’il rattrapait Jackson dans le parking de l’hôpital et lui demandait désespérément s’il y avait une place pour lui à Boston. Il a dit que pendant qu’il combattait COVID, il avait perdu six colocataires, et aucun d’entre eux n’était blanc. Quand il a entendu le travail que Jackson allait faire, il a été inspiré et a dit à Jackson qu’il voulait en faire partie: