Pourquoi Grey’s Anatomy ramène Megan d’Abigail Spencer dans la saison 18 ?

Mais, si Megan ne va que pour le mariage, elle n’aurait pas besoin de rester à Seattle, et avec le rôle d’Abigail Spencer récurrent, je me demande s’il y a plus en jeu avec la petite sœur d’Owen. Y a-t-il des problèmes au paradis entre Megan et Riggs qui inciteraient à un séjour prolongé ? Ils ont tous les deux une histoire d’infidélité. Et si oui, cela signifie-t-il que Riggs est disponible ? Nathan Riggs et Meredith Gray se sont bien entendus pendant son séjour à Seattle, se liant à la mort (présumée) de leurs proches. Lorsque Megan a été retrouvée, Meredith a mis ses propres sentiments de côté pour que Riggs puisse retrouver son amour, sans culpabilité.