Pourquoi Grey’s Anatomy vient de me convaincre que Cristina Yang revient

Spoilers ci-dessous pour Grey’s Anatomy, saison 17, épisode 10, «Breathe».

Le dernier épisode de L’anatomie de Grey, «Breathe», a ramené des visages plus familiers des saisons passées – certains plus surprenants que d’autres – et je pense qu’il est prudent de dire que nous sommes vraiment gâtés en voyant tous nos fans préférés sur Meredith Greyhallucination de plage COVID. Mais il y a un visage qui manque à ce scénario parfait, et je n’ai jamais été aussi convaincu que nous verrons Cristina Yang honorer les salles de Gray-Sloan qu’après les événements de «Breathe».