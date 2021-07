Pourquoi Gwyneth Paltrow a raté son épisode de reconnaissance de dette de célébrité de Big Property Brothers

Quand on y pense pour la première fois, je peux imaginer qu’il semble probablement idiot que Gwyneth Paltrow ne puisse pas rester debout pour regarder Celebrity IOU, qui est diffusé à 21 h HNE. Mais, la majeure partie de sa vie professionnelle a probablement été passée en tant que personne qui doit se lever très tôt le matin. Les acteurs, surtout si vous êtes la vedette d’un film ou d’une émission de télévision, doivent souvent être sur le plateau avant l’aube pour un certain nombre de raisons, notamment se faire coiffer et se maquiller, et se mettre dans leur garde-robe.