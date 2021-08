Pourquoi Haas reviendra à son pic de 2016 l’année prochaine · .

La saison 2021 de F1 a été difficile pour Haas, mais le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, pense que des jours beaucoup plus brillants nous attendent.

Son équipe est entrée dans la pause estivale épinglée au bas du tableau du championnat. Leur score est de zéro et, pire encore, Haas n’a jamais semblé être un prétendant aux points réaliste. Il a fallu un carambolage qui a éliminé un quart du peloton en Hongrie pour qu’ils enregistrent leur premier tour bouclé dans le top 10 cette année.

Le châssis Haas VF-21 est une version légèrement retravaillée de la voiture de l’année dernière, qui elle-même était étroitement basée sur son prédécesseur de 2019. Et donc, malgré les progrès évidents réalisés par le fournisseur de groupes motopropulseurs Ferrari au cours des 12 derniers mois, la situation difficile de l’équipe est claire pour Steiner.

« Les composants n’étaient pas un problème avec Ferrari », souligne-t-il, tout en admettant que la Scuderia « luttait dans son propre petit monde » avec son groupe motopropulseur en 2020.

« De toute évidence, nous dépendons d’une partie de la technologie d’eux et si ce n’est pas assez bon, c’est là que vous vous retrouvez. Mais dans notre cas, je ne mettrais pas le blâme sur eux parce que c’était notre propre fait.

Grosjean a donné à l’équipe de Gene Haas des débuts marqués par des points « En 19, l’aérodynamisme de la voiture n’était pas bon. Et puis, quand vous ne développez pas une mauvaise voiture, c’est là que vous vous retrouvez.

Aussi difficile que la saison ait été jusqu’à présent, l’équipe n’a presque pas réussi du tout, car le propriétaire Gene Haas a failli se retirer. “Lorsque la pandémie a frappé, M. Haas ne savait pas s’il voulait continuer ou non”, explique Steiner.

Les rivaux Williams ont été repris par Dorilton Capital à peu près au même moment et en récoltent maintenant les fruits, délivrant leur premier score de points depuis deux ans en Hongrie. Mais Gene Haas n’aurait pas forcément trouvé un nouveau propriétaire pour son équipe, confirme Steiner. “Il n’est pas sorti activement pour vendre.”

“J’ai toujours dit que si M. Haas voulait vendre l’équipe, il le ferait comme je pense que Williams a fait de la bonne manière, pour impliquer un cabinet d’avocats”, explique-t-il. “C’est comme ça que tu fais, et c’est comme ça que nous l’aurions fait.”

Mais Haas n’a ni renfloué ni vendu. Avec de nouvelles réglementations techniques radicales à venir pour l’année prochaine, ainsi que l’introduction d’un plafond budgétaire et une répartition révisée des prix en argent à partir de cette saison, ils ont vu une opportunité de faire un grand pas en avant. Steiner précise que sans le remaniement des règles, l’équipe “ne serait plus là”, et il s’attend à ce que la F1 ait bientôt un meilleur sens financier pour les petites équipes.

Haas n’a battu Williams que l’année dernière et les suit maintenant “Je pense que pour l’avenir – pas seulement pour Haas, pour tout le monde ici – vous pouvez réellement en faire une entreprise stable pour avoir une équipe fonctionnant avec les nouveaux règlements et avec le nouveau Distribution. Mais vous devez toujours faire du bon travail pour monter plus haut et gagner plus d’argent. »

Compte tenu de leur position actuelle, les attentes de Steiner concernant les chances de l’équipe la saison prochaine peuvent sembler irréalistes. « Nous avons un bon plan pour l’avenir », dit-il. « Je pense que nous serons de retour l’année prochaine là où nous étions en ’16 au moins. Je suis très confiant à ce sujet.

“Nous avons eu du succès en ’16, ’17 et ’18 – dans notre monde de succès, je sais que nous n’avons pas gagné de courses, tout est relatif – alors pourquoi ne devrions-nous pas recommencer ?”

Haas a fait son entrée en Formule 1 il y a cinq ans, prenant la sixième place lors de ses débuts en Australie et faisant un meilleur lors de la course suivante. Ils n’ont fait mieux qu’une seule fois depuis, avec une quatrième place au Red Bull Ring en 2018, en route vers la cinquième place du championnat des constructeurs.

Ces débuts époustouflants en 2016 ont été réalisés à l’issue d’une année au cours de laquelle ils n’avaient que la voiture à venir sur laquelle travailler. Steiner dit que la même chose s’applique aujourd’hui.

« Nous avons également du temps de préparation cette année parce que nous ne développons pas le [current] voiture », explique-t-il. « Il y a une stratégie derrière cela, ce n’est pas comme si nous faisions les choses au hasard.

« Nous savons ce que nous faisons, c’était le plan de l’année dernière : comment continuons-nous ? Comment revenir là où nous voulons être ? Nous en faisons une année de transition, c’est ce que nous avons fait. Nous avons donc un an pour le préparer.

Analyse : Comment Schumacher et Resta s’intègrent au modèle d’équipe client de la nouvelle ère de Ferrari chez HaasAvec sa franchise caractéristique, Steiner dément les rumeurs selon lesquelles il pourrait être remplacé à la tête de l’équipe : « C’est de la connerie complète ». Mais il admet que l’année dernière a été la période la plus stressante de sa carrière en sport automobile à ce jour.

« Je dirais oui, sur la vie des affaires, absolument, acquiesce-t-il. “Parce que aussi avec le doute sur la façon dont nous continuons, si nous continuons, il y avait beaucoup de si et au final c’était très stressant.”

L’anxiété concernant l’avenir de l’équipe lui a laissé « plus de cheveux gris », dit Steiner.

« Je pense que je suis, en tant que personne, assez équilibré – sauf quand je fais de la course, alors le diable sort. Mais c’est ce que j’aime faire. Je pense donc que cela ne m’a pas affecté parce que j’ai toujours gardé une concentration claire.

L’équipe avait besoin de « prendre du recul pour en faire deux en avant », explique Steiner. « Je voulais que l’équipe continue parce qu’il y a beaucoup de gens qui en dépendent et je me sens responsable de cela. Je suis assez éthique dans ce genre de choses, j’essaie toujours de faire de mon mieux.

“Si cela ne suffit pas ou si quelque chose me gêne et que je ne peux pas le faire, au moins je peux me regarder dans le miroir et dire que j’ai fait de mon mieux.”

Parmi les décisions difficiles qu’il a prises, il a été question de libérer les pilotes de longue date de l’équipe, Romain Grosjean – qui a obtenu ces résultats marquants en 2016 – et Kevin Magnussen. Parmi leurs remplaçants figurait Nikita Mazepin, qui était largement attendu pour obtenir une promotion de la Formule 2 aux côtés du soutien de la société Uralkali de son père, sponsor titre de Haas à partir de cette année.

Alors que certains ont exprimé des doutes sur les capacités de Mazepin en tant que conducteur, des critiques plus répandues et plus furieuses de sa conduite ont suivi lorsqu’il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux de lui-même en train de saisir la poitrine d’une femme. Alors que l’équipe n’a pas tardé à condamner son comportement et que Mazepin a présenté des excuses, Steiner a admis qu’il était surpris par la force de la réaction à l’époque et depuis.

« Je pense que sans cette situation, la négativité n’aurait pas été aussi mauvaise », dit-il. “Ce qui s’est passé, évidemment, j’ai été surpris de voir combien de temps cela a duré.”

La critique de Mazepin « s’est aplatie », estime Steiner. La condamnation de Mazepin s’est « aplatie » depuis lors, dit Steiner. «Mais au début, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi agressif envers lui, envers un être humain, et aussi longtemps.

«À mon avis, en fait, des gens qui n’ont rien d’autre à faire dans la vie que d’essayer de rendre cela mauvais. Ce qui a été fait n’était pas bien, je ne dis pas, mais il s’est excusé et parfois dans la vie il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas choisir quelque chose d’horrible avec certaines personnes qui ont fait quelque chose qui n’était pas bien.

N’ayant jamais dirigé une recrue en tant que pilote toute la saison, Haas en alignera deux cette année. Mais malgré leurs mauvais résultats, il est clair que Steiner ne considère ni Mazepin ni son coéquipier recrue Mick Schumacher comme étant principalement responsables de leur sort.

Haas manque “absolument” d’expérience dans sa gamme de pilotes à l’heure actuelle, admet Steiner. Mais il se contente de rester patient avec ses jeunes charges pendant que l’équipe travaille sur la voiture 2022 qui, espère-t-il, en fera à nouveau des prétendants réguliers aux points.

“C’est ce que la tâche est maintenant”, dit-il, “d’amener ces gars là-bas afin que nous ayons à nouveau cela pour l’avenir.”

