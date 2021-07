Pourquoi Hamilton a-t-il si peur de Verstappen ?

16/07/2021 à 18:16 CEST

Miguel Martínez (Oviedo)

Ce qui était supposé être un problème aérodynamique à résoudre en trois ou quatre courses est devenu un problème presque insoluble avec le concept actuel de Voiture Mercedes W12. Ce qui était soupçonné d’être un atout pour Taureau rouge ajouté quelques points d’avance dans les premières courses, a transformé la RB16B en voiture à battre.

Après sept ans d’indéniable domination de Mercedes, la F1 a fait trembler la gueule pour servir le duel que tout le monde attendait depuis des années : le le tout-puissant Lewis Hamilton —Sept titres comme Michael Schumacher et presque tous les records – devant Max ‘Mad’ Verstappen, l’enfant terrible qui a secoué la F1 depuis ses débuts à l’âge de 17 ans. Une voiture de train de talent et d’ambition, une bataille d’âges, une guerre de génération entre les deux hommes les plus influents et médiatiques de la grille et, bien sûr, une lutte technologique sans précédent dans laquelle Honda, dans sa dernière année en F1, Il a doué Red Bull avec le propulseur parfait pour nuire à Mercedes, les “flèches d’argent”.

C’est ainsi que le changement a commencé

Nouveaux propriétaires du F-1 depuis 2014. Médias de la liberté, ils se sont rendu compte que le spectacle du F-1 ne pouvait que grandir à partir d’une réglementation et d’un contrôle budgétaire qui équilibre les forces. Et ils n’ont pas mis longtemps à signer Ross musclé – directeur technique chez Benetton, Ferrari et Brawn GP (huit titres) – pour rédiger les tenants et aboutissants techniques. Le directeur sportif de la FOM (société propriétaire du F-1 dont Liberty est actionnaire de référence) a signé Nikolas Tombazis Oui Pat symons pour son « staff », deux anciens directeurs techniques de Renault et Ferrari.

Ils forment un trio d’ingénieurs spécialisés dans la lecture des réglementations, la recherche de zones grises & mldr; et profiter d’eux. L’objectif était de réduire la domination de Mercedes. Tout d’abord, il s’est penché sur Ferrari, qui, en 2018 et 2019, bénéficiait d’un moteur étrangement supérieur. Mais les mauvaises performances de Sebastian vettel ruiné la tentative de titre pour Maranello. Et tout s’est terminé par une note grotesque du président de la Fédération internationale, Jean Todt: « J’aimerais pouvoir donner tous les détails de la situation, mais Ferrari était contre. Je veux dire, ils ont été sanctionnés mais on ne peut pas donner les détails de la sanction & rdquor ;. Des combats aux victoires, la Scuderia a continué à se comporter comme les équipes du milieu de terrain.

Face à la catastrophe Ferrari, les responsables techniques de la FOM, détournant le regard, cherchaient une autre équipe leader et riche qui pourrait mettre fin à la domination de Mercedes. Et il n’est pas difficile d’imaginer une conversation entre Brawn et son vieil ennemi, Adrien nouveau, le gourou du design de Red Bull, le gars qui, lorsqu’il regarde un passager traverser une flaque d’eau, ne voit pas de boue sur la carrosserie, mais des traces aérodynamiques comme lorsqu’il cire ses voitures en essais libres ; l’homme qui lorsqu’il sent la climatisation de sa voiture sur son visage laisse son esprit s’envoler en pensant au vertex Y-250 (vous connaissez déjà les turbulences générées par l’aile avant dans sa partie centrale pour sceller les flux d’air qui, contrairement à la vitesse et la pression, génèrent l’appui et avec lui l’adhérence de la voiture au sol).

Un changement décisif

Il ne faudrait pas une seconde à ce grand fou d’aérodynamique pour dire à Brawn ce qu’il devrait changer dans le règlement 2021. Et bien que le pacte de toutes les équipes était de garder le règlement intact en 2021 et que les équipes – affectées par la réduction du budget à 155 millions (Ferrari, Mercedes ou Red Bull frôlaient les 400) – pourrait être livré à l’évolution de la voiture de 2022 avec de gros changements, Brawn a glissé une petite modification après les murmures de Newey : une petite réduction des dimensions du fond plat dans sa dernière partie.

Cela semblait être un changement mineur, sans importance, mais non, pas une blague. Cette petite variation affecte radicalement les voitures comme la Mercedes ou l’Aston Martin qui montent à peine à l’arrière, et n’affecte presque pas les voitures comme la Red Bull avec une hauteur beaucoup plus élevée (Rake) à l’arrière. « Il est clair qu’ils font des changements ‘anti-mercedes’. D’abord c’était l’interdiction des cartographies moteur séparées, et voilà maintenant que, Lewis Hamilton s’est plaint avant les premières courses de cette année, incapable d’apprivoiser l’arrière nerveux de la Mercedes lors de son premier contact lors des bandes publicitaires.

Le garçon de Stevenage a regardé son chemin vers le huitième titre, un de plus que «Schumi», la couronne à investir comme le meilleur de tous les temps. Et pour ne rien arranger, je n’ai eu que trois jours d’essais hivernaux à Barein avant la première course. « Lewis, nous avons un problème. Les mécaniciens de votre voiture sont en quarantaine pendant 15 jours dans un hôtel en tant que contacts étroits d’un positif au Covid dans l’avion sur lequel ils voyageaient depuis Londres. On ne peut rien faire & rdquor;, lui a confié Toto Wolff deux jours avant les tets. Hamilton a une confiance aveugle en eux et a presque claqué Mercedes lorsque Wolff a changé ces mécaniciens pour la voiture de Nico Rosberg en 2016, ce qui s’est terminé – oui, vous vous en souvenez, n’est-ce pas ? – avec le titre allemand cette année-là.

Hamilton, le gars qui a forcé Mercedes à peindre leurs voitures en noir – malgré le détriment des performances de température, sans parler de la perte d’image de la peinture des “flèches” emblématiques dans une couleur argentée différente “-, l’homme qui l’a fait s’agenouiller dans au milieu de la grille et varier le protocole du F-1 dans son combat contre le racisme, lui, sept fois champion du monde, l’homme qui décide qui est son coéquipier et le meilleur payé de tous les temps, il a quitté le bureau de Wolff, ramassé son téléphone portable et a appelé le cheikh Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa lui-même, deuxième émir et roi absolu de Bahreïn. Ce même après-midi, tous les mécaniciens étaient dans la boîte Mercedes.

Sans permis de conduire

Si rapide sur un tour, si excellent en avant, si constant, avec la même vitesse et le même instinct de tueur, Verstappen n’a le mobile d’aucun cheikh, mais il est le seul capable de virer à l’orange tous les circuits de Coupe du monde, avec un légion d’adeptes qui ne pouvaient pas être vus du bleu qui ont soutenu Fernando Alonso. Et cela fait briller les yeux des propriétaires d’entreprise. Personne n’a pratiquement fait le saut du karting à la F1 comme Max ‘Mad’ l’a fait en 2015 à seulement 17 ans et sans permis de conduire.

Un an plus tard, il remporte sa première course lors de sa première apparition avec Red Bull et, à partir de ce moment, le F-1 envisage un duel avec Hamilton pour le titre qui a été retardé de six ans, une période au cours de laquelle “Mad” Max a peaufiné ses performances aux limites des plus grands. Il ne reste plus grand-chose du Max qui a commis des erreurs dans les dépassements ou les départs, mais il garde son caractère intact, ce qui l’a amené à attaquer Esteban Ocon après une course.

En ce temps-là, en plus, il est devenu le leader incontesté de Red Bull, qui n’a pas hésité à mettre son organisation sophistiquée et millionnaire à son service exclusif, quitte à perdre des pilotes aussi bons que Carlos Sainz ou Daniel Ricciardo. Red Bull tourne autour de Max. Le crayon de Newey lui a peint la meilleure voiture, et Christian Horner fait un autre type d’ingénierie économique et réglementaire pour contourner le contrôle budgétaire et gagner plus de ressources.

Comment Il a séparé son évolution du châssis, l’électronique, l’aérodynamique, les moteurs et mldr; dans plusieurs sociétés, qui travaillent en externe pour Red Bull et pour Alpha Tauri, la deuxième équipe de la marque. Et comme cela vous arrange, allouez plus de dépenses à l’une ou l’autre équipe. Cela lui a permis, entre autres, de signer des ingénieurs que Mercedes a été contraint de licencier pour respecter la nouvelle limite budgétaire.

Un leader très solide

Entre autres choses, en outre, à partir de l’été de l’année dernière, Red Bull a installé des pièces à partir de 2021 dans leurs voitures lors des essais libres du grand prix. Le coût de développement et de fabrication de ces pièces a été imputé au budget illimité de 2020. C’est cependant une pratique qu’il a apprise de Mercedes. Les hommes de Brakley n’ont pas encore dit leur dernier mot cette saison. Max a cinq victoires et 182 points ; Lewis accumule trois victoires et 150 points. Neuf grands prix ont été consommés, il en reste 13 à partir de ce week-end avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, la maison d’Hamilton, qui ouvre un format, une course courte samedi qui attribuera trois points et la grille de course longue.

Le duel est servi entre les deux pilotes les plus médiatiques, les mieux payés, les seuls à avoir des usines, des ateliers, des dessinateurs, des gourous et toute une équipe d’ingénieurs et de mécaniciens à leur service. Et les audiences télé ne cessent de croître, si bien que Stefano Domenicali, président-directeur général du F-1, peut affirmer que, quelques mois après sa prise de fonction, il a réalisé ce que ses prédécesseurs chez Liberty n’étaient pas capables de faire. . Et il l’a fait dans le plus pur style Bernie ecclestone, qu’ils ont tant insulté.