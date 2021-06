Pourquoi Hamilton a tort sur la consommation d’énergie

Lewis Hamilton a récemment remis en question le poids croissant des voitures de Formule 1, notant l’impact sur l’agilité et l’attrait esthétique, mais en le liant de manière critique à l’impact du sport sur l’environnement et la durabilité.

“Je ne comprends pas pourquoi nous devenons plus lourds, je ne comprends pas particulièrement pourquoi nous devenons plus lourds alors qu’il y a tout ce discours sur le fait d’être plus durable – tout comme le sport va dans cette direction”, a-t-il déclaré.

« En allant de plus en plus lourd et de plus en plus lourd, vous utilisez de plus en plus d’énergie. Donc, cela ne semble pas nécessairement dans la bonne direction ou dans le processus de réflexion.

“Les voitures plus légères étaient plus agiles, étaient loin d’être aussi grosses, naturellement, et donc la course, la manœuvre de la voiture, c’était mieux. Sur les pistes où nous allons, elles s’élargissent. À Bakou, c’est assez large à certains endroits et bien sûr c’est étroit à d’autres endroits.

« Monaco a toujours été relativement impossible à dépasser, mais maintenant les voitures sont si grosses que c’est trop gros pour la piste. Et, comme je l’ai dit, à mesure que nous devenons de plus en plus lourds, c’est plus d’énergie que nous devons dissiper – des freins plus gros, plus de poussière de frein, plus de carburant pour vous amener sur les lieux. Je ne le comprends pas complètement.

Non, Lewis. Vous ne le comprenez visiblement pas. De plus en plus d’énergie n’est pas utilisée, elle est très clairement définie et limitée.

L’article 19 du règlement technique de la FIA 2021 définit non seulement la composition chimique du carburant pouvant être utilisé, mais il interdit également clairement l’utilisation de composés chimiques augmentant la puissance dans la composition du carburant. Sans indiquer explicitement une métrique, la densité énergétique du carburant F1 autorisé est entièrement définie en conséquence.

L’article 30.5 du règlement sportif limite la quantité de carburant consommée par une voiture lors d’une course de championnat à 110 kg maximum.

Enfin, l’article 5.2.2 du Règlement technique définit les limites de débit d’énergie et de charge ERS acceptables telles que définies à l’annexe 3 ; un déploiement maximal de la puissance stockée ne dépassant pas 120 kW par tour pendant environ 33 secondes.

Ce que tout cela signifie, très clairement, c’est que la FIA a très soigneusement défini la quantité maximale d’énergie qu’une voiture peut utiliser tout au long d’un Grand Prix, quel que soit le poids de la voiture.

Lorsque la quantité maximale d’énergie est définie, augmenter le poids de la voiture ne fait pas consommer plus d’énergie à la voiture, car elle est limitée. Cependant, ce qu’il fait, c’est faire économiser le conducteur – faire durer cette énergie plus longtemps afin qu’il puisse atteindre la fin de la course.

Hamilton conduit pour l’une des équipes les plus dotées en ressources techniques de l’histoire du sport. Il dispose d’un pool de centaines d’ingénieurs qu’il peut consulter sur des questions techniques à sa discrétion.

De toute évidence, cette fois, il ne l’a pas fait et il est sorti et a fait des déclarations apparemment non informées et incorrectes. Désolé Lewis, mais cette fois tu te trompes.