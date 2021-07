Pourquoi Hamilton n’était pas “entièrement à blâmer” pour l’accident de Verstappen · .

La collision entre les prétendants au championnat Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne a considérablement augmenté l’intensité de la rivalité entre les deux.

Malheureusement, cela a également fait ressortir le pire chez certains adeptes de la Formule 1. Les commentaires racistes visant Hamilton sur les réseaux sociaux sont répréhensibles et ont été critiqués à juste titre par les deux équipes, ainsi que par plusieurs de leurs rivaux.

Nous nous attendons à ce que les concurrents de Formule 1 ne fassent pas de quartier à la fois sur la piste et en dehors. Cela ne doit jamais franchir la ligne d’un abus raciste. Les équipes démontrent leur engagement à lutter contre le racisme avant chaque Grand Prix. Ceux qui prétendent être leurs fans devraient suivre leur exemple ou aller trouver autre chose pour occuper leur temps.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était naturellement furieux après l’accident. Il a déchiré Hamilton à la télévision et dans la presse.

Certains ont accusé Horner d’attiser indirectement le racisme avec ses propos. C’est faux. Être victime de racisme ne dispense personne de critique légitime. Et soyons très clairs : il est tout aussi faux d’accuser Mercedes de « jouer la carte de la course » en s’opposant aux abus subis par Hamilton.

Tirant un trait sur l’aspect le plus désagréable de la collision de dimanche, la question urgente est de savoir si Red Bull est satisfait de la réaction de la FIA. Malgré une pénalité de 10 secondes pour l’incident, Hamilton a remporté la course de dimanche. « Recevoir une peine mineure [and] gagner encore le Grand Prix n’est pas vraiment une pénalité », a déclaré Horner.

(Ironiquement, Hamilton a dit à peu près la même chose trois ans plus tôt après que son coéquipier Valtteri Bottas ait été éliminé au début du Grand Prix de France par Sebastian Vettel : “Quand quelqu’un détruit votre course par une erreur et c’est une sorte de tapotement sur la main vraiment – ils sont autorisés à revenir et à finir devant cette personne qu’il a éliminée – ça ne pèse pas. »)

Dans le langage des commissaires sportifs, si une collision est considérée comme entièrement imputable à un seul pilote, ils sont décrits comme étant « entièrement » responsables. Dans ce cas, les stewards ont jugé Hamilton « principalement » responsable de l’accident de dimanche. Cela explique pourquoi il n’a pas reçu de sanction plus sévère, comme un drive-through ou une pénalité stop-and-go de 10 secondes, qui l’auraient sûrement empêché de gagner.

Mais de l’avis de Horner, Hamilton était complètement à blâmer pour la collision. Il a vu cela comme l’aboutissement de plusieurs mouvements risqués du pilote Mercedes, qui est passé à l’attaque après s’être légèrement mieux échappé de la deuxième place sur la grille du vainqueur de la pole Verstappen.

“C’était juste comme un geste désespéré pour Lewis”, a déclaré Horner. « Vous avez perdu le départ. Vous avez dévalé la ligne droite de Wellington. Il a commencé à cogner avec Max là-bas.

Horner a accusé Hamilton d’avoir “cogné la roue avec Max” “Puis de coller une roue à l’intérieur du virage Copse, l’un des virages les plus rapides de ce championnat du monde, un virage à peu près plat et à 180 milles à l’heure – il n’y a que jamais va être une conséquence de cela.

Vous ne vous attendriez pas à ce que Horner soit autre chose qu’entièrement critique envers Hamilton. Mais chacun de ces trois points est sans doute tendancieux.

Dans leur lutte rapprochée sur la ligne droite de Wellington, Verstappen s’est déplacé vers la gauche dans la ligne droite puis s’est dirigé vers son rival. Il est autorisé à le faire, mais ce n’est clairement pas Hamilton qui est responsable de la diminution de l’écart entre les voitures.

Accuser Hamilton d’avoir “collé une roue à l’intérieur du virage de Copse” néglige le fait que la Mercedes était bien aux côtés du Red Bull à l’approche du virage. Assez loin à côté pour avoir gagné le droit de disputer le corner.

« Lewis avait plus de la moitié d’une voiture à côté de la Max », a observé Fernando Alonso. “Donc, d’une certaine manière, Lewis ne pouvait pas disparaître de cette ligne intérieure. Ce n’est pas que tu puisses disparaître.

Mais Horner n’avait rien de tout cela quand cela lui a été posé. « Il ne l’a pas fait, il a foncé sur Max. Je pense que si vous regardez les frais généraux [view] il a couru au large dans le coin, il a porté trop de vitesse.

L’échec d’Hamilton à se rapprocher du sommet du virage a été cité par les commissaires sportifs comme l’une des raisons pour lesquelles il a été considéré comme “principalement” responsable de la collision. « Voiture 44 [Hamilton] était sur une ligne qui n’atteignait pas le sommet du coin, avec de la place disponible à l’intérieur », ont-ils noté.

Mais cela ne change rien au fait que Hamilton était assez loin aux côtés de Verstappen pour avoir mérité le droit d’y rester alors qu’ils se rendaient. “Cars 33 [Verstappen] et 44 sont entrés dans le virage neuf avec la voiture 33 en tête et la voiture 44 légèrement en retrait et à l’intérieur », ont noté les commissaires sportifs. Cela ne confirme pas l’affirmation de Horner que Hamilton “a coincé une roue à l’intérieur”.

L’insistance de Horner « il n’y aura jamais qu’une conséquence » du déménagement de Hamilton à Copse ne cadre pas non plus avec sa passe réussie sur Charles Leclerc au même coin plus tard dans la course.

Rapport: Alonso, Leclerc et Bottas considèrent l’accident de Hamilton-Verstappen comme un incident de courseLe directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a souligné que l’objection des commissaires sportifs n’était pas de savoir si Hamilton aurait dû faire le mouvement en premier lieu, mais qu’il ne l’avait pas assez bien exécuté. C’est-à-dire qu’il était suffisamment à côté pour tenter la passe, mais en courant plus large qu’il n’aurait dû le faire, il a causé un accident évitable.

“La grande partie était similaire à ce qui s’est passé avec Charles plus tard”, a déclaré Masi en réponse à une question de .. “Il aurait pu rester plus près du sommet, et c’est là qu’ils ont découvert que – je pense que le libellé était assez clair selon les règlements – qu’il était” principalement à blâmer “.

«Il n’était pas considéré comme entièrement à blâmer pour cela, mais comme principalement à blâmer. Il aurait pu rentrer plus loin et cela a peut-être changé le résultat, mais nous ne savons pas, nous le jugeons sur l’incident lui-même.

La fureur époustouflante de Horner face aux actions de Hamilton est facile à comprendre. Le crash pourrait facilement coûter à l’équipe une somme à sept chiffres à un moment où ses dépenses sont étroitement limitées par le plafond budgétaire.

De plus, alors que Hamilton n’a pas exactement une longue feuille de rap, ses récents incidents ont largement impliqué les voitures de Horner. Il a fait tourner Alexander Albon au Brésil en 2019 et en Autriche en 2020 et a marqué des points à chaque fois après avoir renversé un Red Bull.

Rapport: la FIA ne bouge pas alors que Horner qualifie le lobbying de Mercedes auprès des stewards d'”inacceptable”On sait que Red Bull a engagé un avocat pour examiner l’incident et déterminer s’il a des motifs de demander à la FIA de l’examiner. Pour procéder, ils doivent trouver de nouvelles preuves convaincantes. Il y a des rapports de données de télémétrie de la voiture de Hamilton indiquant qu’il avait une vitesse excessive dans le virage, bien que ce soit un cas difficile à argumenter, car il se dirigeait vers le virage hors ligne avec une charge de carburant maximale.

Le verdict de Horner sur un incident similaire impliquant l’un de ses propres pilotes sur la même piste l’année dernière pourrait également revenir le hanter. Albon a éliminé Kevin Magnussen du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière au Club.

“Pour moi, c’était un incident de course”, a déclaré Horner. « Si vous le regardez depuis le début, Kevin a fait une erreur, il est sorti large, Alex a mis son nez là-dedans, puis il s’est en quelque sorte reculé un peu. C’était l’une de ces choses.

Les commissaires sportifs ont clairement indiqué qu’ils ne considéraient pas Hamilton comme entièrement responsable de la collision de dimanche. Mais Red Bull pense évidemment le contraire, et cherchera peut-être à le prouver.

Vont-ils? C’est une question de savoir s’ils croient à leur propre rhétorique et s’ils ont les preuves pour la soutenir.

Notez que l’image principale provient de Farm, pas de Copse, et ne montre pas le moment avant l’impact

