Pourquoi Harry est le pire père de la télévision ⋆ 10z viral

La télévision n’est pas étrangère aux pères et aux maris terribles. De Dexter Morgan dans Dexter à Walter White dans Breaking Bad et tout le monde entre les deux, il y a beaucoup d’émissions qui présentent des hommes qui ne sont pas exactement en lice pour le trophée du meilleur papa du monde. Qu’il s’agisse de se faufiler au milieu de la nuit pour commettre des meurtres, fabriquer et vendre de la drogue ou d’autres actions au mérite douteux, ils prétendent toujours que les actes illégaux et les décisions moralement douteuses qu’ils prennent sont pour le bien de leur famille, et pourtant leurs enfants et leurs conjoints – ceux-là mêmes qu’ils essaient de protéger – semblent toujours être pris entre deux feux.

Harry Gardner (Finn Wittrock) dans le Marée rouge partie de American Horror Story : Double long métrage. Bien sûr, comme les pères de télévision terribles et égoïstes avant lui, Harry commence comme un père de famille pacifique et aimant. Après tout, il ne veut que le meilleur pour sa femme enceinte, Doris (Lily Rabe), et la jeune fille prodige du violon, Alma (Ryan Kiera Armstrong), lorsqu’il les déménage dans une ancienne maison de rivage à Provincetown, dans le Massachusetts, pendant la morte-saison. C’est une ville balnéaire tranquille qui, espère-t-il, sera juste ce qu’il faut pour effacer son bloc d’écrivain. C’est-à-dire jusqu’à ce que leur famille soit attaquée par une série d’êtres vampires en trench-coat : pâles et voûtés avec des dents pointues. Naturellement, Doris est perturbée par l’incident et supplie Harry de les laisser quitter Provincetown et retourner à New York.

Mais les bonnes intentions de Harry d’apaiser sa femme s’estompent rapidement lorsque ses objectifs d’écriture l’emportent sur son initiative d’être un mari et un père décent. C’est particulièrement vrai lorsqu’il rencontre d’autres écrivains Belle Noir (Françoise Conroy) et Austin Sommers (Evan Peters), qui lui présentent une petite pilule noire qui, selon eux, fera couler le jus créatif de ceux qui possèdent déjà une étincelle de talent. Ceux qui ne le font pas (les “sans talent”) se transforment en créatures vampiriques pâles qui rôdent autour de la maison de Harry et Doris. Mais ce n’est pas le cas pour Harry. Le seul bémol ? Les pilules font que l’utilisateur talentueux développe une soif de sang inextinguible. Et c’est ici que commence la disgrâce d’Harry.

La tentation est trop grande, et contre son meilleur jugement, Harry accepte les pilules noires. Il passe des jours enfermé dans la maison à écrire, suintant des vibrations majeures de Jack Torrance (« Tout le travail et aucun jeu font de Harry un garçon ennuyeux »). Il prête peu d’attention à sa femme et à sa fille alors qu’elles font leurs valises pour partir pour New York. Mais Harry est sur un niveau élevé induit par la drogue après avoir terminé son script (qui est rapidement vendu à Netflix et attire déjà de grands talents comme Joaquin Phoenix). Profitant de son nouveau succès, Harry persuade Doris de les laisser rester, sachant que s’il perd l’accès aux pilules, il perdra également son étincelle créative et sera en passe de devenir le has-been qu’il craignait. C’est avec cela que Harry prend sa première de nombreuses décisions égoïstes tout au long de Red Tide. Il sait que Doris et Alma ne se sentent pas en sécurité à Provincetown et ignore pourtant leurs émotions afin de faire avancer sa carrière. “Chérie, il y a beaucoup d’endroits comme celui-ci”, dit-il dans une tentative de les influencer et de balayer leurs inquiétudes et leurs sentiments d’être attaqué sous le tapis.

Mais Doris sait le contraire, et les tentatives d’Harry pour apaiser sa peur des créatures pâles se transforment rapidement de mauvaises excuses en un allumage au gaz pur et simple. « Doris, c’était juste des toxicomanes à la recherche d’électronique, d’accord ? » Harry essaie de faire croire à Doris qu’elle est irrationnelle. Qu’elle est celle qui essaie de saboter les chances de succès littéraire et de célébrité hollywoodienne d’Harry. Qu’elle est celle qui essaie de déchirer leur famille avec ses besoins égoïstes et son inconfort de vivre dans leur nouvelle maison. Il ne tarde pas à lancer des insultes contre sa femme qui sont à la limite de la violence émotionnelle. « Vous savez, depuis que nous sommes arrivés ici, vous êtes hystérique à propos de tout ! » il dit. « Tu es tellement irrationnel ! Cela arrive à chaque fois que vous tombez enceinte ! C’est un coup bas et complètement inapproprié, mais Harry ne semble pas inquiet de se repentir. Comme si forcer sa famille à rester dans un endroit qu’il sait dangereux et se moquer des « sans talent » n’était pas assez méprisable, ce qui est encore plus horrible, c’est la façon dont il commence à agir une fois qu’il a besoin de se nourrir.

Harry a besoin de sang. Et quand il ne comprend pas, une rage ardente s’abat sur lui qu’il s’en prend à Alma, qui découvre les pilules noires et est frustré qu’Harry ne lui permette pas de les prendre pour améliorer ses compétences en violon. “Ne sois pas jaloux parce que j’ai trouvé l’inspiration et tu ne peux pas jouer à ce putain de Paganini!” Harry hurle à sa jeune fille. Donc, quand Alma riposte en prenant les pilules à l’insu ou sans la permission d’Harry, c’est complètement de sa faute. Non seulement ses insultes la conduisent à ce moment, mais il est également responsable d’avoir introduit de la drogue dans la maison. S’il s’était concentré sur sa femme et sa fille, il aurait vu Alma voler les pilules, mais il était trop soucieux de développer son propre talent à l’aide de drogues pour être harcelé à l’idée que sa fille unique devienne toxicomane. avec un goût pour le sang humain.

C’est une bonne chose qu’Harry ait une excuse. « Je refuse d’être un parent hélicoptère ! il répond au fait que Doris le blâme parce qu’Alma a trouvé ses pilules. Sa défense est creuse, comme si regarder de trop près votre enfant sur le terrain de jeu et lui permettre de fouiller dans vos affaires à la recherche de drogue, c’était exactement la même chose. Mais alors qu’un père décent et respectueux lui interdirait de prendre plus de pilules pour assurer sa sécurité, Harry endoctrine Alma dans le monde du vampirisme. Certains pères achètent du chocolat chaud à leurs filles, mais Harry va « chasser » pour Alma et lui apporte des thermos pleins de sang humain à boire. C’est un partenariat incroyablement bizarre, et Harry lui permet de continuer. Après tout, se dit-il, s’il prend les pilules pour cultiver son talent, comment peut-il nier la même chose à Alma ? Mais ce ne sont pas des bonbons et des sodas qu’il lui offre. C’est de la drogue. Et la vitesse à laquelle Harry passe de la mentalité de Ceci est faux à celle de Oh, tu aimerais aussi de la drogue ? Chose sûre! est effrayant.

Comme si tuer d’autres personnes pour soutenir sa faim insatiable n’était pas assez gros comme un squelette dans son placard, Harry entraîne Alma à garder Doris dans l’ignorance de leur… affliction. Il construit efficacement une barrière entre la mère et la fille, influençant la haine naissante d’Alma pour Doris. Dites-lui vos problèmes ! nous voulons crier. Faites-lui confiance ! Jetez les pilules au lieu de jeter votre famille ! Harry se confie à elle, mais seulement après l’avoir gardée dans une stupeur induite par la drogue alors que lui et Alma se nourrissent et se préparent pour l’avenir d’Harry à Hollywood.

Une fois que Doris apprend la vérité, elle ne tarde pas à être forcée de prendre elle-même les pilules. Cependant, contrairement à Harry et Alma, elle devient l’une des “sans talent”. Il y a un air d’horreur sur le visage de Harry alors qu’il voit la tête chauve et la peau pâle de sa femme alors qu’elle perd toute capacité à parler et à communiquer. Utilise-t-il l’occasion pour modeler l’amour et les soins appropriés en réconfortant Doris? En restant avec elle au cours de cette transformation terrifiante et traumatisante ? Non, il l’enferme dans la salle de bain et barricade la porte. Lorsqu’il la laisse enfin partir, il la laisse libre d’errer dans les cimetières à la recherche d’animaux errants à sucer, comme si elle aussi était un animal sauvage au lieu d’un humain, quelque chose à tolérer au lieu d’être aimé.

Doris se tenait toujours aux côtés de Harry, le soutenant lui et son écriture, mais quand vient le temps pour Harry de rembourser la faveur, il ne le fait pas. Il se déconnecte émotionnellement de Doris et de son état et est d’accord pour condamner sa femme à une vie de vampirisme solitaire. S’il se soucie vraiment d’elle, il ne le montre certainement pas dans la rapidité avec laquelle il se remet de sa disparition. Alors qu’il retourne à son écriture et qu’Alma retourne à son violon, Harry semble parfaitement prêt à passer à autre chose et à l’oublier ainsi que toute la douleur qu’il lui a causée. Non seulement il modélise de mauvais mécanismes d’adaptation pour Alma, mais par ses actions, il lui apprend par inadvertance que lorsque les circonstances sont difficiles, indésirables ou difficiles, la meilleure façon de les gérer est de les ignorer et de les balayer sous le tapis. C’est incroyablement frustrant car Harry aime clairement sa fille, mais l’amour ne suffit pas. Ses choix toujours égoïstes, la mettant en danger et encourageant sa consommation de drogue renforcent son statut de l’un des pires pères de la télévision de mémoire récente.

En fin de compte, l’égoïsme de Harry est la chose même qui conduit à sa disparition lorsqu’il est tué par Alma, pris au dépourvu par sa propre progéniture déterminée. Tel père, tel fils. Bien qu’il soit peut-être injuste de dire qu’Harry méritait de mourir, ses actions méprisables en tant que mari et père ne lui valent certainement aucune sympathie, ni sa mort violente. Ses traits de caractère moins qu’admirables offrent cependant un résultat positif: montrer que les personnages que nous pouvons considérer comme monstrueux au début (les pâles et voûtés «sans talent») pourraient en fait être les plus humains de tous.

