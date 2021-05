Pourquoi Harry Kane retrouve Mauricio Pochettino “ pourrait garder Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain ” alors que l’attaquant cherche un transfert loin de Tottenham

Il semble que Harry Kane rejoindra un club de Premier League s’il quitte Tottenham, mais vous pouvez parier que les gros frappeurs en Europe l’auront également à l’œil.

Manchester City, Manchester United et Chelsea sont les premiers favoris à signer le joueur de 27 ans, qui aurait demandé à quitter les Spurs.

.

Kane aura sûrement un choix de tous les meilleurs clubs où aller au pays et à l’étranger

Cependant, le voir aller dans un club rival est l’une des dernières choses que Daniel Levy voudra, un déménagement en Europe serait beaucoup plus attrayant pour le président et les fans des Spurs.

Le Real Madrid et Barcelone ont naturellement été liés au hotshot anglais, mais il est bien documenté que les deux géants espagnols sont au milieu de gros problèmes financiers.

Un club qui pourrait certainement se le permettre est le Paris Saint-Germain et la signature de Kane pourrait constituer un front trois terrifiant aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe.

Neymar a récemment confié son avenir aux géants français, mais Mbappe doit toujours partir en transfert gratuit à l’été 2022.

. – .

Imaginez si Kane rejoignait ces gars sur la ligne de front du PSG

Mais l’expert du football européen Lars Sivertsen a avancé une suggestion intéressante selon laquelle la signature de Kane, qui le verrait retrouver avec l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino, pourrait conduire Mbappe à rester au club.

Sivertsen a cité la joie que Mbappe a eu en jouant aux côtés d’Olivier Giroud avec l’équipe nationale de France et a suggéré que Kane pourrait jouer un rôle similaire en plongeant profondément et en donnant ainsi au joueur de 22 ans un permis de tuer!

“Le PSG essaie de respecter une sorte de budget, mais nous connaissons également la vérité sur leur propriétaire et ils pourraient hypothétiquement dépenser autant qu’ils le souhaitent – il n’y a vraiment pas de limite supérieure”, a déclaré Sivertsen à talkSPORT.

«Lorsque le PSG échoue, on a le sentiment qu’ils sont un peu lourds à l’avant et que l’ajout de Kane dans le mélange ne les rend pas moins lourds à l’avant, mais cela vous donne la possibilité qu’ils pourraient peut-être garder Mbappe et avoir un Mbappe, Kane et Neymar devant trois.

Kane au PSG pourrait également assurer l’avenir de Mbappe dans la capitale française, a suggéré Sivertsen

«Nous avons vu avec Mbappe qu’il a fait son meilleur travail avec la France en affrontant quelqu’un comme Olivier Giroud.

«Ces attaquants nippy qui aiment la dérive aiment avoir un point de référence solide au milieu pour jouer.

«Je pense qu’au lieu de la liaison Kane et Son, ce serait la liaison Kane et Mbappe – cela fonctionnerait.»