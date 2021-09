Pourquoi Harry Styles, Halsey et d’autres stars ont raté le gala du Met 2021

Partout où les fans regardaient, il y avait une star à voir sur le tapis rouge beige du Met Gala 2021 – mais pas ces stars.

Après une attente inattendue de deux ans stimulée par la pandémie de coronavirus, le gala annuel du Met est revenu à New York le lundi 7 septembre. 13. Conformément au thème de la soirée, “In America: A Lexicon of Fashion”, des invités célèbres ont été parsemés de haut en bas des marches du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art arborant des nuances vibrantes de rouge et d’autres clins d’œil au motif au fur et à mesure qu’ils se frayaient un chemin dans le grand événement. Kim Kardashian était sans visage. Océan franc portait un bébé robot extraterrestre. Il y avait plein de choses à encaisser.

Pourtant, dans la mer de bonbons pour les yeux vestimentaires arborés par Normani, Roi de Régina, Gabrielle Union et beaucoup, beaucoup plus, certaines étoiles étaient introuvables. Nous parlons des incontournables du Met Gala comme Zendaya, Katy Perry et Kylie Jenner. Ou bateau de rêve résident, Don’t Worry Darling’s Harry Styles. Nous étions effectivement un peu inquiets.