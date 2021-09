Pourquoi Hasan Minhaj de The Morning Show ne voudrait pas encore animer une émission du matin

in

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la première de la saison 2 de The Morning Show. Lisez à vos risques et périls !

The Morning Show Season 2 a ajouté le comédien Hasan Minhaj à sa liste, et il ne faut pas longtemps pour voir son personnage au travail à la place d’Alex Levy de Jennifer Aniston. La première a montré Eric de Minhaj côte à côte avec Bradley Jackson de Reese Witherspoon, et les deux ont fait une sacrée paire. En fait, ils étaient si bons dans leurs rôles qu’on peut penser que Minhaj l’écraserait en tant qu’animateur d’une véritable émission matinale télévisée à l’échelle nationale … ​​s’il voulait le faire, bien sûr.