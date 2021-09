Pourquoi Hasan Minhaj pensait que la co-star Jennifer Aniston le “détestait”

Alors, qu’est-ce que c’est vraiment de travailler avec Jennifer Aniston?

Eh bien, il s’avère qu’elle est une telle professionnelle que vous ne serez pas toujours amis pendant le tournage d’une scène tendue. Co-vedette de The Morning Show d’Aniston Hassan Minhaj a expliqué exclusivement pourquoi il a été intimidé par Aniston après cette scène, dans laquelle son personnage Alex Levy affronte Eric Nomani de Minhaj.

“C’était le deuxième jour où j’étais sur le plateau, et je devais faire cette scène vraiment intense où Eric et Alex Levy s’affrontent et Alex n’aime pas Eric et c’était vraiment, vraiment intense”, a révélé Minhaj à E ! Des nouvelles le sept. 24. “Pendant que nous tournions la scène, c’est une si bonne actrice, il y avait une partie de moi qui me disait : ‘Est-ce que Rachel de Friends ne m’aime pas ?!'”

Minhaj a ajouté: “Et puis dès qu’ils ont touché la coupe, elle s’est dit:” Chéri, tu étais génial. Tu as été génial. ” Et j’étais comme, ‘Oh, Dieu merci. Mais nous allons bien, non?’ Et elle m’a dit : ‘Ouais, ouais, ouais, on va bien.’ “