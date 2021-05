Pourquoi HBO’s A Black Lady Sketch Show est ma comédie préférée à la télévision en ce moment

Ce qui ne veut pas dire que l’émission est objectivement géniale simplement parce que je ne peux pas l’écrire, car il s’agit d’une histoire AF subjective. À cause de tout cela, cependant, à peu près chaque seconde de A Black Lady Sketch Show est une surprise merveilleuse et déchirante, et même lorsque je pense que les scènes se dirigent vers des climax spécifiques, je me trompe constamment par l’écriture stellaire de cette émission. équipe. Sans oublier, encore une fois, les performances exceptionnelles et variées de Robin Thede & Co. dans des scènes telles que le brillant croquis de manucure de l’épisode 205 ou le groupe de discussion sur les femmes noires de 202.