Pourquoi Heather Rae Young et Tarek El Moussa ont décidé de filmer leur mariage pour un spécial télévisé

Le couple peut s’ajouter à une longue liste de stars de la télé-réalité qui, inévitablement, ont choisi de faire filmer leur mariage pour que tout le monde puisse le voir. Les bravolébrités, en particulier, en font pratiquement un sport. Même dans l’émission Selling Sunset de Heather Rae Young, chaque saison a été marquée de manière indélébile par l’une de ses stars descendant l’allée. Avant Young et Tarek El Moussa, c’était Mary Fitzgerald et Romain Bonnet, et Christine Quinn et Christian Richard avant cela. Peut-être que Chrishell Stause et Jason Oppenheim seront le prochain couple du groupe à s’engager à vie.