Pourquoi Henry Cavill est toujours prêt à jouer le rôle de James Bond

Il n’y a rien de sorcier Henri Cavill’s aspirations à jouer James Bond.

As Daniel Craig quitte son rôle d’espion emblématique après cinq films, les fans sont impatients de voir qui sera le prochain 007. Naturellement, de nombreux regards se sont tournés vers Henry – qui a perdu le rôle au profit de Daniel en 2005.

Alors, que pense la star de The Witcher maintenant que le rôle est à nouveau prêt à être joué ? « Le temps nous le dira », ai-je déclaré au Sunday Times dans une nouvelle interview.

« Vous ne savez pas dans quelle direction ils veulent emmener Bond et j’aime donc dire que tout est toujours sur la table », a poursuivi Henry, qui a déclaré qu’il n’avait pas regardé le dernier film de Bond, No Time to Die, parce qu’il est « n’avait pas le temps » dans son emploi du temps récent.

Actuellement, Henry se prépare pour un autre film d’espionnage : Argylle. Le projet, une adaptation cinématographique de Ellie Conwayroman populaire de , a l’acteur de 38 ans jouant l’agent secret titulaire.