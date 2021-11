Pourquoi Hermione Granger reste une icône féministe inspirante pour les âges

« J’espère faire du bien dans le monde ! »

Hermione Granger ne savait pas l’impact qu’elle aurait lorsqu’elle prononcerait ces mots dans Harry Potter et les reliques de la mort, le dernier volet de la série magique.

L’Halloween dernier, je suis allé au défilé de costumes en plein air de mon neveu de 8 ans à son école primaire. Il était habillé comme une sorte de squelette néon de Fortnite (apparemment, c’est toujours une chose, mes vieux !) Et son meilleur ami l’était aussi, même si ce n’était pas une situation d’appariement intentionnelle. Alors que nous attendions le début de la précession, je m’attendais à voir beaucoup de costumes que je serais à deux (ok, trois) générations de comprendre.

Mais ensuite, une petite fille vêtue d’une robe de Poudlard est passée, tenant fièrement sa baguette, et j’ai ressenti un petit frémissement. Et quand un autre jeune élève est passé avec le même costume, avec une écharpe de Gryffondor, une chaleur s’est propagée à travers mon corps comme si je venais de boire une chope de Bière au beurre. À la fin de l’événement, j’avais vu pas moins de neuf filles habillées en Hermione Granger et mon cœur avait grandi de trois tailles ce jour-là.