Pourquoi hier a été l’un des jours les plus éclairants de l’histoire de Bitcoin

Hier, c’était bien la journée. Une impression d’inflation de 6,2% a conduit à un nouveau record de bitcoin. En quelques heures, cependant, le prix de la BTC s’est effondré de 10 % suite à un mouvement global de risque sur les marchés. Cela a été précipité par des rumeurs selon lesquelles le chinois Evergrande était sur le point de faire défaut sur ses dettes. NLW soutient que les mouvements montrent comment la structure du marché et les réalités macro ont un impact sur le bitcoin.

