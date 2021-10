Pourquoi HODL pendant 48 heures ? Parce que votre portefeuille altcoin vous remerciera

Il pourrait sembler que la volatilité des prix des actifs numériques et la vitesse fulgurante avec laquelle les marchés de la cryptographie évoluent signifieraient que ceux qui agissent le plus rapidement obtiennent les récompenses les plus importantes.

Et dans certains cas, cela est vrai – par exemple, lorsqu’une annonce de la cotation d’un jeton sur Coinbase ou Binance est rendue publique pour la première fois et que la ligne de prix de l’actif devient tout sauf verticale.

Mais dans de nombreux cas, la tortue bat le lièvre.

Ce principe est clairement à l’œuvre lorsqu’il s’agit de traders utilisant des outils de style quantique pour améliorer leur prise de décision. Un exemple est le score VORTECS™, une comparaison algorithmique entre les modèles historiques et actuels du marché et l’activité sociale autour d’une pièce.

Alors que l’algorithme VORTECS ™ est formé pour détecter les conditions historiquement haussières autour des actifs cryptographiques, les scores élevés sont rarement suivis de flambées de prix immédiatement. En fait, les rendements les plus élevés arrivent systématiquement au cours des prochains jours après l’apparition des scores les plus élevés. Que révèle-t-il sur la nature du marché de la cryptographie ?

Le lève-tôt attrape le ver (mais attend pour le manger)

Exclusivement disponible pour les abonnés de Cointelegraph Markets Pro, le score VORTECS™ est un indicateur basé sur l’intelligence artificielle qui recherche des similitudes historiques à travers un ensemble multidimensionnel de variables. Il s’agit notamment des modifications du prix d’un actif cryptographique, du volume des transactions, du sentiment social et du volume des tweets, entre autres.

Plus le score VORTECS™ est élevé, plus le modèle est convaincu que la combinaison observée des métriques clés autour du jeton ressemble aux conditions passées qui laissaient présager des hausses de prix importantes. Les scores supérieurs à 80 sont considérés comme optimistes en toute confiance, tandis qu’une vue plus rare d’un score de 90+ suggère que les perspectives de l’actif sont extrêmement favorables, à en juger par son record historique d’action sur les prix.

Le timing, cependant, est intentionnellement flou car le modèle est conçu pour détecter les conditions qui avaient précédemment précédé les rallyes de 12 à 72 heures. En fait, bien que l’algorithme soit conçu pour signaler les conditions haussières le plus tôt possible, il fournit systématiquement les meilleurs résultats aux traders de crypto en quelques jours plutôt qu’en quelques heures.

Les données historiques montrent qu’en moyenne, les actifs qui obtiennent un score élevé sur le score VORTECS™ offrent des rendements constants, voire faibles, dès six heures après avoir atteint les scores de 80, 85 et 90.

Ainsi, les investisseurs en crypto qui s’appuient sur les données de Markets Pro pour affiner leurs stratégies de trading sont souvent tentés de verrouiller leurs bénéfices tôt. Les mêmes données, cependant, suggèrent qu’il est souvent logique de rester stable plutôt que de saisir les gains initiaux.

HODL, ne serait-ce que pour un jour ou deux ?

Le tableau ci-dessous présente les rendements moyens après qu’un actif cryptographique ait dégagé un score de 80, 85 ou 90 sur une semaine. Chaque actif ne pouvait donner qu’une observation par jour, c’est-à-dire que si une pièce passait de 79 à 81, puis de nouveau à 79 puis à 80 à nouveau en quelques heures, seule sa première entrée à 80+ compterait.

Comme le montre le tableau, plus le temps s’écoule après que les actifs aient franchi le seuil de 80, 85 ou 90 VORTECS™ Score, plus ils sont susceptibles de générer des rendements plus importants. Bien que ces statistiques ne reflètent que le mouvement des prix sur une seule semaine, la tendance est en fait observée de manière très cohérente tout au long de l’histoire de Markets Pro remontant au début de 2021.

En fait, 48 heures n’est pas la limite. En ce qui concerne les scores ultra-élevés supérieurs à 90, certains abonnés de Markets Pro déclarent générer des gains toujours importants en détenant ces pièces pendant une semaine complète, ou 168 heures.

Ces observations suggèrent que le marché de la cryptographie pourrait ne pas être aussi chaotique et fantaisiste que beaucoup le croient. Bien que de nombreux mouvements soient clairement motivés par des vagues de FUD et de battage médiatique, le marché plus large des actifs numériques présente des régularités identifiables et des modèles récurrents d’activités commerciales et sociales qui peuvent prendre des jours et des semaines à s’accumuler avant de modifier les prix des actifs.

Le score VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro est simplement un moyen d’identifier les conditions qui conduisent à ces mouvements, le plus tôt possible. C’est au commerçant individuel de décider quand prendre les bénéfices.

Cointelegraph Markets Pro est disponible exclusivement pour les membres sur une base mensuelle à 99 $ par mois, ou annuellement avec deux mois gratuits inclus. Il applique une politique de remboursement de 14 jours, pour s’assurer qu’il répond aux besoins des abonnés en matière de trading de crypto et de recherche d’investissement, et les membres peuvent annuler à tout moment.

Cointelegraph est un éditeur d’informations financières, pas un conseiller en investissement. Nous ne fournissons pas de conseils d’investissement personnalisés ou individualisés. Les crypto-monnaies sont des investissements volatils et comportent un risque important, y compris le risque de perte permanente et totale. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les chiffres et les graphiques sont corrects au moment de la rédaction ou comme spécifié autrement. Les stratégies testées en direct ne sont pas des recommandations. Consultez votre conseiller financier avant de prendre des décisions financières.