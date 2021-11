Pourquoi honorer le défunt ?

01/01/2021 à 11:55 CET

Rocío Sánchez Rodriguez

« Ce que j’ai ici, c’est l’amour de ma vie. » Vous venez de nettoyer la niche et de mettre de nouvelles fleurs. Il le fait tous les 10 ou 12 jours. Ou chaque semaine. « Parfois je vais pire que je viens, parce que je me rends compte qu’il n’y a rien. C’est une blessure qui ne guérit pas. En 14 mois j’ai perdu ma mère, mon père et mon mari » dit-elle alors que ses yeux sont émus. « Quand quelqu’un me dit que j’étais une toute jeune veuve et que je pouvais refaire ma vie, ça me dérange. Je respecte que chacun fasse ce qu’il veut, mais voyons s’ils découvrent que je suis toujours amoureux de lui« . Trinidad Gómez Rodríguez avait alors 54 ans, maintenant 68. Depuis lors, ses visites au vieux cimetière de Cáceres sont régulières. » Je n’aime pas venir quand tout le monde le fait parce que je ne veux pas qu’ils me voient , je passe un mauvais moment. »

A côté d’elle, un ami du même âge, Pastori Galán Mañanas, également veuve, hoche la tête. « C’est que ça fait très mal », dit-il. « Si vous ne venez pas pendant une semaine, vous ne semblez pas vous sentir bien. J’ai une photo de lui dans la salle à manger et je lui parle toujours : de ma petite-fille, de ce qui lui manque… » dit-elle. Ils diront que nous sommes stupides « , dit Trinidad.

Pastori Galán Mañanas et Trinidad Gómez Rodríguez. | JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ

C’est jeudi en milieu de matinée, veille de la Toussaint, et il y a une longue file d’attente pour acheter des fleurs à la porte du cimetière de Cáceres. « Les gens en profitent parce qu’ils ont donné de la pluie. Et d’autres voudront aussi aller sur un pont », explique Ignacio Iglesias Pavón, 79 ans. « Je n’y vais qu’une fois par an, à cette époque, parce que c’est très triste, ça rappelle des souvenirs… Et aussi, des choses, dans la vie. » Il est accompagné de son épouse, Victoria Garzo Martínez, 75 ans. « Avant j’étais très nostalgique, mais plus tard, je ne sais pas… Ils ont dû ouvrir la niche de mon père pour y mettre ma mère et ce qu’il y avait à l’intérieur n’était pas ce que j’avais connu… J’avais 13 ans quand il est mort. C’était une crise cardiaque, ce qu’on appelle maintenant un accident vasculaire cérébral », dit-il. Mais bon, à la fin tu arrives, tu vois la pierre tombale, et ça te rassure qu’elle est toujours là.

A côté d’eux se trouve María Concepción González Cebrián, 87 ans. Elle est également veuve très tôt. « Au début, vous venez souvent à cause de la douleur que vous ressentez. Être ici semblait vous remonter le moral. Maintenant c’est très triste car je vais bientôt… », dit-il en désignant les niches.

Les trois s’accordent à dire qu’ils continuent à venir chaque année à cette époque par pure habitude : « Parce que tout le monde vient, pour qu’au moins la pierre tombale soit propre et ait des fleurs, bien qu’on les apporte déjà en plastique pour qu’elles durent plus longtemps », résume Victoria.

Juste avant la visite au cimetière ils sont allés chercher la troisième dose contre le Covid. « Ils nous ont appelés du centre de santé », disent-ils. Ils viennent de recevoir la piqûre de Pfizer, ils ne veulent pas de vaccin contre la grippe. « Nous ne l’avons jamais porté. »

Ignacio Iglesias Pavón et Victoria Garzo Martínez. | JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ

De l’origine

La fête de la Toussaint préserve la tradition de rendre visite aux êtres chers dans les cimetières; les cimetières de toutes les localités sont pleins ces jours-ci. En Estrémadure, ce sont aussi des dates de retour en ville pour ceux qui vivent loin.

Mais pourquoi honorer le défunt ? Domingo Barbolla, sociologue et anthropologue de l’Université d’Estrémadure (UEx), donne quelques indices : « On ne parle même pas des morts, mais des défunts.. Les morts sont une catégorie qui se termine, mais les défunts sont une construction mentale pour comprendre qu’ils sont quelque part ».

« Les 60 000 cultures qui ont existé sur toute la planète – poursuit-il -, d’une manière ou d’une autre, ont compris que la mort n’était pas la fin. La mort a toujours été le grand mystère de l’homme et ce mystère a été résolu sous de nombreuses formes. Et les religions ont pris sur eux de regarder au-delà de l’espace qui s’épuise. Ce sont aussi eux qui organisent rationnellement ces processus de ritualisation. Vous pouvez être ou non dans le credo religieux, et faire de même d’une autre manière. Mais même du côté de la laïcité, il n’y a pas de société qui ait envisagé la finitude totale, pas même de l’athéisme le plus flagrant. Il n’y a aucun moyen d’échapper à ce mystère« .

Il donne un exemple : « Pour ceux d’entre nous qui ont manqué de père ou de mère quand nous étions jeunes, nous pensons toujours qu’ils sont quelque part en train de nous aider. Vous pouvez aller au cimetière, jeter les cendres dans la mer ou planter un arbre, mais vous devez faire quelque chose parce que c’est de la génétique culturelle.« .

Un combat contre l’oubli

D’un point de vue philosophique, Víctor Bermúdez, professeur de cette matière à l’IES Santa Eulalia de Mérida, explique : « Ce rituel est le triomphe symbolique face à l’oubli, à l’extinction et à l’insignifiance dans lequel le passage du temps nous met« .

Bermúdez poursuit : « Psychologiquement, c’est très dur et philosophiquement il est inexplicable que quelque chose qui ne devienne rien. Que quelque chose disparaisse ou cesse d’exister est énormément inexplicable, il n’entre pas dans la tête humaine. C’est pourquoi la religion est liée à la mort de la racine, parce qu’elle plonge dans l’au-delà ».

Il parle aussi d’un point de superstition, « que faire attention aux morts », et la nécessité de participer au rite pour ne pas rester « en dehors du groupe ».

Visiteurs cette semaine au cimetière de Cáceres. | JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ

Pourquoi la tradition est-elle moins populaire auprès des jeunes ? « Ils n’ont pas une conscience aussi claire de la mort. De plus, la mort est désormais évoquée de manière beaucoup plus banale, entourée de science ; mais ce que cela implique, disparaître, n’est pas discuté publiquement« .

Ainsi, le respect de la tradition devient un moyen de lutter contre l’oubli. Pour certains, le rendez-vous est une fois par an, pour d’autres, comme Trinidad Gómez, la visite est presque hebdomadaire. « Je ne sais pas comment l’expliquer, mais ça m’attire de venir ici. Ma fille, par exemple, n’est pas capable », explique-t-il. Lorsque ces vacances seront terminées, elle retournera à nouveau au cimetière. Et ainsi de suite tous les 10 ou 12 jours.