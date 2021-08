Pourquoi Hoskinson de Cardano dénonce vigoureusement le projet de loi cryptographique anti-POS soutenu par le gouvernement ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a âprement réprimandé la crypto-bill récemment adoptée par les sénateurs américains Portman (R-OH) et Warner (D-VA) comme une tentative malveillante et incompétente d’étouffer l’innovation et les progrès dans l’espace américain de la crypto désormais assiégé. .

Dans le but de jeter les bases du projet de loi sur les infrastructures du président Biden d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, les membres du Sénat américain ont proposé la semaine dernière un nouveau projet de loi de crypto-monnaie désignant le secteur de la crypto-monnaie de l’économie américaine comme un canal mûr pour la réalisation de 28 milliards de dollars — ce qui représente environ 2,6 % de la facture totale — grâce à de nouvelles taxes et à la reddition de comptes.

Deux groupes de sénateurs – Wyden, Toomey et Lummis contre Warner, Portman et Sinema – s’étaient déjà mis au travail, il y a quelques jours, en présentant des ensembles distincts de règlements proposés sur les taxes, la responsabilité et les rapports au sein de l’industrie. Alors que la proposition de Wyden a trouvé la faveur des acteurs de l’espace crypto, la législation désormais modifiée de Warner and Co menace les activités d’un grand nombre d’échanges, de mineurs, de DeFi, de DApps et d’actifs numériques basés sur une preuve de participation décentralisée (POS) système. Sans surprise, le projet de loi Warner vient de recevoir le soutien de la Maison Blanche il y a quelques heures.

POS vs prisonnier de guerre

Une partie de la déception exprimée par Charles Hoskinson réside dans la préférence du gouvernement pour la preuve de travail plutôt que la preuve de participation. Charles pense que cela est contre-intuitif pour une administration qui a exprimé à plusieurs reprises son engagement à adopter des initiatives plus propres et plus vertes pour soutenir des crypto-monnaies comme Bitcoin qui déploie toujours des systèmes de POW énergivores.

“C’est parce que nous sommes vulnérables et que nous n’avons pas de lobbyistes de haut niveau comme, disons, l’industrie pharmaceutique, c’est pourquoi ils choisissent de s’en prendre à nous comme ils le feront”, a décrié Charles en prédisant un possible ralentissement de l’emploi et l’exportation de la technologie et de l’innovation. vers d’autres pays plus accueillants comme « la Suisse, le Lichtenstein et même l’Afrique du Sud ».

Publicité





Une loi brumeuse

Dans le feu de la guerre froide entre la SEC des États-Unis et la CFTC, Charles a pris le temps de préciser un flou croissant dans les lois réglementaires existantes protégeant l’industrie.

De nombreuses crypto-monnaies numériques ne savent toujours pas si elles relèvent ou non du domaine des valeurs mobilières. Les nouvelles lois fiscales semblent mettre toutes les pommes, carottes et fourches de l’industrie de la cryptographie dans une seule boîte et les sceller toutes avec une taxe commune, sans recourir à leurs fonctions et aux limitations distinctives de leur capacité.