Les fans de la sitcom bien-aimée That ’70s Show ont été ravis d’apprendre que Netflix avait commandé une série de 10 épisodes, That ’90s Show. La suite mettra en vedette Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith, reprenant respectivement leurs rôles de Kitty et Red Foreman, et se concentrera sur Leia Foreman, la fille d’Eric Foreman (Topher Grace) et de Donna Pinciotti (Laura Prepon), alors qu’elle lui rend visite. grands-parents pour l’été. On ne sait pas quels autres anciens membres de la distribution feront des apparitions dans la série, mais certains devraient revenir dans une certaine mesure.

Un membre original de la distribution qui a réagi à la nouvelle était Danny Masterson, qui a publié un article sur la suite à venir sur Instagram. Masterson a joué Steven Hyde dans la série originale. « C’est littéralement la chose la plus dopante que j’ai entendue depuis une décennie », a écrit Masterson en référence à That ’90s Show. « Donc, foutrement excité pour [Kurtwood Smith] et [Debra Jo Rupp,] deux des grands humains et des plus grands acteurs de cette planète. J’ai hâte de regarder et de rire. Mêmes créateurs/scénaristes/producteurs que les années 70. »

Cependant, les fans ne devraient pas s’attendre à ce que Masterson revienne en tant que Hyde. Masterson attend actuellement son procès pour trois chefs d’accusation de viol après des années d’allégations. De plus, il a une relation négative avec Netflix, étant donné qu’il a été licencié du Ranch en raison des allégations. Masterson a plaidé non coupable des trois chefs d’accusation de viol. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 45 ans de prison. Cependant, il n’est pas actuellement en détention, étant donné qu’il est en liberté sous caution. Sa prochaine audience est le 10 novembre.

La première femme, identifiée uniquement comme Jen B., a commencé les témoignages en mai, affirmant qu’elle avait perdu connaissance lorsque Masterson l’aurait violée il y a 18 ans. Quand elle est revenue à elle, elle a trouvé Masterson sur elle, a-t-elle affirmé, ajoutant que « la première chose dont je me souviens est de lui attraper les cheveux pour l’arracher », rapporte l’Associated Press. Jen B. a déclaré au tribunal lors de l’audience préliminaire qu’elle et Masterson étaient des amis du même groupe ayant des liens avec l’Église de Scientologie. Elle a déclaré que le viol présumé s’était produit le 25 avril 2003, lorsqu’elle s’était rendue chez Masterson pour récupérer les clés. Elle a dit que Masterson lui avait donné un verre de vodka, après quoi elle s’était sentie très « floue », et elle a finalement vomi. Elle s’est réveillée avec Masterson en train de se laver les seins sous la douche et a essayé de le repousser mais se sentait trop faible. Il l’a ensuite mise sur le lit et a commencé à la violer, et bien qu’elle n’ait que de brefs souvenirs de ce qui s’est passé, elle a affirmé que Masterson avait pointé une arme sur elle pour la menacer.

La deuxième femme, Christina B., a témoigné qu’elle était dans une relation de cinq ans avec Masterson lorsqu’il l’a violée en novembre 2001 dans une maison qu’elle partageait avec Masterson, rapporte l’Associated Press. Christina B. a accusé Masterson de l’avoir violée pendant qu’elle dormait. Elle a continué à essayer de le repousser et lui a dit qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, a-t-elle déclaré. « Il ne s’arrêterait pas. Alors j’ai fait quelque chose qui, je le savais, le mettrait en colère et risquerait de me lâcher. Je lui ai tiré les cheveux. » elle a dit. « Il avait ce truc à propos de ses cheveux, alors je savais que si je les tirais vraiment, vraiment fort, il me lâcherait. Mais ce qu’il a fait, c’est qu’il m’a frappé. »

Masterson l’a frappée au visage, lui a craché dessus et l’a qualifiée de « poubelle blanche », a-t-elle déclaré au procureur de district adjoint Reinhold Mueller. Christina B. a également témoigné qu’elle avait appris de Masterson qu’il l’avait violée environ un mois après l’incident de décembre 2001 alors qu’elle était inconsciente. Elle est allée voir les responsables de l’Église de Scientologie, mais ils l’ont convaincue qu’elle n’avait pas été violée, a-t-elle déclaré. Elle ne s’est rendue à la police qu’en 2016, mais a signalé le deuxième incident, pas le premier, qui est celui pour lequel Masterson a été inculpé.

N. Trout était la troisième femme à témoigner contre Masterson. Elle prétend avoir été violée fin 2003. Quelques nuits avant le viol présumé, Trout a rencontré Masterson et il a continué à lui envoyer des SMS pour qu’elle vienne chez lui jusqu’à ce qu’elle le fasse enfin. « Je ne comprenais pas pourquoi il commandait », a-t-elle déclaré, rapporte l’Associated Press. « Je pensais que peut-être il le disait d’une manière agressive comme une forme de flirt. Je ne comprenais pas pourquoi il était si agressif. » Elle a accepté de passer et elle a admis avoir été initialement flattée. Cependant, il a rapidement exigé qu’elle enlève ses vêtements et qu’elle entre dans le bain à remous. Elle l’a fait, affirmant qu’elle « ne voulait pas qu’il y ait de violence ».

Trout a témoigné qu’elle se sentait floue dans le bain à remous, mais a déclaré qu’elle avait été violée à l’étage de sa maison, d’abord sous la douche, puis sur son lit. L’avocat de Masterson, Thomas Mesereau, a noté que Trout avait inclus des détails dont elle ne se souvenait pas lors d’un entretien avec la police en 2017. « Je suis sûr que vous connaissez la façon dont fonctionne le traumatisme, et lorsque vous l’ouvrez comme je l’ai dû faire ces quatre dernières années, certaines parties sont devenues moins floues pour moi », a répondu Trout.