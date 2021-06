Jerry Trainor, qui revient sous le nom de Spencer Shay, était techniquement un adulte dans l’original, même s’il était encore principalement un enfant de cœur. Maintenant qu’il revient de dix ans de plus et potentiellement de dix ans plus sage, il sera intéressant de voir comment son cœur a vieilli et si nous pouvons également nous attendre à un peu plus de maturité du personnage de Trainor.