Pourquoi IKEA ou Decathlon demandent le code postal : est-ce dangereux de le donner ? | La vie

Les magasins comme IKEA ou Decathlon demandent généralement le code postal lorsque nous effectuons un achat. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils le font et à quoi ils servent, nous avons la réponse.

Vous avez sûrement déjà acheté dans un magasin et ils vous ont demandé le code postal au moment de payer l’achat. C’est une pratique très courante dans les grands magasins comme IKEA ou Decathlon.

Aussi Ensuite, vous vous êtes probablement demandé quels magasins utilisent notre code postal pour. C’est certainement une question un peu particulière qui ne semble pas pertinente pour l’achat d’une étagère Billy et d’un de ces mugs avec une étrange encoche dans sa base.

Il existe de nombreux établissements qui demandent l’adresse e-mail, ce qui semble clairement une information beaucoup plus utile pour essayer de devenir un client régulier en envoyant des remises et des offres par e-mail. Mais, Quelle est l’utilité du code postal pour un magasin?

Comme nous le lisons dans mentalfloss, nous pourrions penser que si nous payons avec une carte de crédit, le code postal servirait à étendre les informations que l’établissement possède déjà sur nous lors de l’utilisation de ce mode de paiement.

Notre nom sur la carte plus le code postal pourraient être utilisés pour tirer le fil et compléter le reste de nos informations personnelles : adresse physique, e-mail ou numéro de téléphone, une pratique qui violerait la loi sur la protection des données et qui n’a pas beaucoup de sens pour ces grosses chaînes.

La vérité c’est que La raison pour laquelle ces grands magasins s’intéressent à notre code postal n’est rien de plus qu’une stratégie commerciale pour connaître l’origine des acheteurs.

De cette façon, l’établissement peut croiser les ventes avec les emplacements, ce qui donne des conclusions intéressantes, telles que les produits les plus vendus dans une zone donnée.

Ceci, au-delà de la valeur des données pour l’établissement, peut être bénéfique pour les clients, qui pourraient s’assurer un stock permanent d’un produit avec de nombreuses ventes dans la région, ou un plus grand choix de produits sur une certaine thématique.

Si malgré tout, Si vous ne faites pas confiance à donner ces informations, il vaut mieux refuser de le faire que d’indiquer un code postal aléatoire.

Avec la première option, personne ne pourra rien vous dire, puisque vous avez le droit de ne pas fournir cette information car elle n’est pas pertinente pour l’achat, cependant, si vous composez le code postal, vous modifiez la valeur commerciale de celui-ci. informations pour l’établissement.