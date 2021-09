Pourquoi il a fallu plus d’une décennie pour faire un deuxième film

Salut Arnold ! les fans ont finalement obtenu les réponses qu’ils voulaient quand Hey Arnold !: The Jungle Movie a été diffusé sur Nicktoons et TeenNick en novembre 2017. Ce fut un long chemin pour le créateur Craig Bartlett et les fans de la série, car le film de deux heures a été diffusé plus d’une décennie après le spectacle s’est terminé. Le film de la jungle a également servi de rampe de lancement possible pour un renouveau, mais il n’en est jamais venu.

Salut Arnold ! a fait ses débuts sur Nickelodeon en octobre 1996 et a duré cinq saisons, avec sa finale diffusée en juin 2004. En 2002, Arnold et ses amis ont frappé le grand écran avec Hey Arnold! Le film. En 1998, Nickelodeon a dit à Bartlett qu’il pourrait développer deux films, l’un sortant en salles et l’autre directement en vidéo. Arnold Saves the Neighbourhood a été développé comme une suite de l’épisode de la saison 5 “Parents Day” et était censé être un film direct en vidéo. Les dirigeants de Nickelodeon et de Paramount ont décidé de donner au film une sortie en salles à la place, car il a bien fonctionné avec un public test. Pendant ce temps, Bartlett a été invité à développer un épisode d’une heure qui servirait de préquelle à un deuxième film. Intitulé “The Journal”, il a été diffusé en novembre 2002.

Malheureusement, la sortie en salles d’Arnold Saves the Neighbourhood – rebaptisée Hey Arnold ! Le film – s’est avéré être le mauvais choix. Le film n’a pas été un grand succès et Paramount a annulé le deuxième film, qui était déjà connu sous le nom de The Jungle Movie à ce stade. Salut Arnold ! les fans se sont retrouvés avec une fin de cliffhanger.

Les fans de la série n’ont jamais oublié le film annulé. TeenNick a également commencé à diffuser des rediffusions de Hey Arnold! lors d’un bloc spécial consacré aux émissions Nickelodeon des années 1990, qui a également ravivé l’intérêt pour la série. En 2015, Variety a rapporté que Hey Arnold! allait certainement connaître un renouveau, une décennie après la diffusion du dernier épisode. Le réseau a déclaré qu’il relancerait également d’autres émissions des années 90. Le Hé Arnold ! la reprise n’était pas une série cependant. Au lieu de cela, ce serait le très attendu Jungle Movie, a confirmé Bartlett en mars 2016.

“Un téléfilm d’animation en deux parties écrit et produit par le créateur original de la série Craig Bartlett, reprendra là où la série originale s’est terminée et résoudra les questions et les intrigues sans réponse, y compris Arnold obtenant enfin des réponses sur le sort de ses parents disparus. ” Nickelodeon a promis. Nickelodeon et Bartlett ont livré exactement cela, et The Jungle Movie a été un succès critique. Le film a également remporté l’Emmy de la réalisation individuelle exceptionnelle en animation.

On avait espéré que Hey Arnold !: The Jungle Movie mènerait à un renouveau ou à un redémarrage de la série, mais cela ne s’est pas encore produit. En 2018, le compositeur Jim Lang a déclaré que Netflix ou Amazon étaient intéressés. Il semble peu probable que Hey Arnold ! serait relancé pour une plate-forme de streaming autre que Paramount + à ce stade. Nickelodeon a un redémarrage Razmoket sur Paramount + qui a été créé en mai. Un redémarrage de Dora l’exploratrice est également en cours. Peut-être que si ces reprises peuvent gagner un public, Hé Arnold ! pourrait revivre aussi. En attendant, vous pouvez retrouver Hey Arnold !, Hey Arnold ! Le film et Hey Arnold ! : Le film de la jungle sur Paramount+ à diffuser.