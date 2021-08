Pourquoi il est important d’ajouter des avenants à votre police d’assurance

Les avenants sont généralement conçus pour répondre à des besoins spécifiques allant d’une couverture d’assurance-vie supplémentaire à des prestations supplémentaires en cas de décès/invalidité accidentel ou d’hospitalisation ou de maladie grave ou même une protection supplémentaire pour d’autres événements de la vie.

Les avenants, lorsqu’ils sont choisis de manière appropriée, peuvent vous aider à obtenir des avantages dont vous avez grandement besoin en plus des avantages d’une police d’assurance. Les avenants peuvent être compris comme une police complémentaire (bébé) à votre police principale qui s’ajoute aux prestations du plan de base. Des frais minimes seront facturés pour augmenter l’élément d’assurance de votre police contre différentes conditions/incidences imprévues.

Les avenants sont généralement conçus pour répondre à des besoins spécifiques allant d’une couverture d’assurance-vie supplémentaire à des prestations supplémentaires en cas de décès/invalidité accidentel ou d’hospitalisation ou de maladie grave ou même une protection supplémentaire pour d’autres événements de la vie.

Comme son nom l’indique, les avenants utiliseront la politique de base et il est donc important de s’assurer que l’avenant que vous choisissez ajoute de la valeur à la proposition pour laquelle vous optez.

Par exemple, la plupart de vos jalons financiers ne changeront pas même si vous n’êtes pas là ou si vous avez rencontré un événement fâcheux, par exemple vos enfants iront toujours à l’université à 17 ans, suivront des études supérieures à 21 ans, se marieront à 25 ans. 28, vous/votre conjoint auriez besoin d’un soutien financier pour la vieillesse, etc. Par conséquent, l’exonération des primes est la plus significative, en particulier avec les plans d’assurance épargne. L’exonération de la prime est offerte en tant qu’avenant avec certains produits, tandis que certains l’offrent également en tant qu’option de produit – de quelque manière que ce soit, ils servent le même objectif.

Une autre incidence importante dans la vie est un problème de santé. Les statistiques indiquent que plus de 70 % des dépenses de santé en Inde sont payées de leur poche, ce qui signifie que les gens paient eux-mêmes sans aucune assurance. Un tel événement peut potentiellement effacer ou réduire considérablement vos économies que vous auriez planifiées pour un autre événement de la vie comme les études d’un enfant, le mariage d’un enfant ou sa propre retraite. Ainsi, il est fortement recommandé d’opter pour une assurance médicale qui rembourse le coût du traitement complétée d’un régime d’assurance maladies graves à prestations fixes qui verse un montant forfaitaire.

Il y a des dépenses au-delà du coût du traitement, y compris la nécessité de changer le régime alimentaire ou le mode de vie ou de récupérer la perte de revenu causée par la maladie. Les avenants/plans de maladie grave offerts par les compagnies d’assurance-vie paieront une somme forfaitaire en plus de votre réclamation d’assurance médicale, vous permettant ainsi de surmonter facilement le fardeau financier après la maladie.

Les avenants décès ou invalidité/mutilation accidentels couvrent des événements spécifiques dont la cause est un accident. Encore une fois, la prestation payable s’ajoute à celle payable en vertu du régime de base. Au cours des premières années de travail, les économies ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les passifs et, par conséquent, l’impact financier de tout événement imprévu dû à un accident peut être atténué par des avenants/plans accidentels. Et le dernier mais non le moindre, un avenant temporaire ajoute au montant de la couverture d’assurance-vie et verse une somme supplémentaire en cas de décès. L’avenant à terme renforce la couverture d’assurance et permet à la famille du défunt de faire face aux dettes financières.

Certains produits ont également commencé à proposer ces cavaliers en tant que caractéristique ou option du produit. Il sert le même objectif et vaut la peine de payer une petite prime supplémentaire pour ces prestations, ce qui aide grandement l’assuré ou le prête-nom en cas d’événement fâcheux et imprévu.

(Par Bikash Choudhary, directeur des risques/actuaire chez Future Generali India Life Insurance Co Ltd)

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.