Pourquoi il est important de briser les idées fausses sur l’industrie de l’esport en Inde

L’écosystème de l’esport est en plein essor non seulement du côté des joueurs, mais aussi du côté des éditeurs et des développeurs.

L’industrie de l’esport est en plein essor et est de plus en plus reconnue aux yeux du monde comme un sport sérieux. Avec l’inclusion de l’esport dans la série olympique d’avant-match, suivie de l’association olympique indienne avec MPL en tant que sponsor, l’industrie de l’esport gagne désormais le même respect que tout autre sport. “L’Inde est en passe d’établir des joueurs de haut niveau ainsi que des développeurs de jeux capables de concevoir le type de sports qui vont jouer un rôle important dans le positionnement du pays dans l’industrie mondiale de l’esport”, Rajan Navani, VC et MD, JetLine Group, a déclaré. Il s’exprimait lors de la session virtuelle Esports: Breaking The Barrier.

Cette revendication est en passe d’atteindre son plein potentiel car lors des 18e Jeux asiatiques, organisés en 2018, Tirth Mehta, joueur d’esport indien, a déjà remporté une médaille de bronze. Malheureusement, la médaille n’a pas été comptée ou reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports ou l’Association olympique indienne. Cependant, selon Narinder Batra, président de l’Association olympique indienne (AIO) et membre de la commission Olympic Channel, cela va changer. “D’ici 2022, nous pourrons compter et reconnaître les médailles remportées au niveau international par les joueurs d’esports”, a-t-il déclaré.

L’écosystème de l’esport est en plein essor non seulement du côté des joueurs, mais aussi du côté des éditeurs et des développeurs. Selon le rapport FICCI-EY sur les esports en Inde publié au cours de la session virtuelle, alors que les développeurs de jeux indiens passent du développement de jeux sociaux aux jeux multijoueurs, les développeurs indiens devraient créer des jeux mieux adaptés aux tournois d’esports. “Au cours des prochaines années, nous allons voir de plus en plus de développeurs de jeux venir en Inde et créer des jeux qui feront partie des Jeux olympiques, des Jeux asiatiques et d’autres tournois internationaux”, Sai Srinivas Kiran G, co-fondateur et PDG, Mobile Premier League, élaboré.

Alors que les joueurs d’esports gagnent en renommée internationale et que l’industrie des esports fait son entrée dans le grand public, les experts de l’industrie pensent qu’il est temps de créer un organe central dédié. « En tant que sport, l’esport a besoin de beaucoup de conseils et de modération. L’Inde a besoin d’un organe central qui guidera le secteur vers l’avenir et l’aidera à réaliser son potentiel. Ceci est principalement dû à la confusion entre les nombreux sous-ensembles – jeux en ligne, esport, sports fantastiques. Par conséquent, il est nécessaire que les régulateurs prennent conscience de la différence et ne peignent pas tout électronique avec le même pinceau », a souligné Ashish Pherwani, partenaire, Media and Entertainment Advisory Services, EY.

Exprimant le besoin de clarté, Jay Sayta, avocat en technologie, estime que le ministère des Sports devrait proposer une politique fondamentale définissant le secteur de l’esport avec certaines lignes directrices. “La nécessité d’avoir des lignes directrices définies devient plus importante car cela aidera à construire une infrastructure solide pour l’industrie qui permettra à nos joueurs non seulement de concourir mais aussi de remporter des médailles lors d’événements mondiaux”, a-t-il ajouté.

Manish Agarwal, PDG de Nazara Technologies, d’autre part, exhorte le gouvernement à ne pas sur-réglementer l’industrie. « Le marché est suffisamment grand et l’investissement en capital sur le marché créera lui-même l’écosystème. Au cours des cinq à sept prochaines années, nous deviendrons une entité aussi grande que le cricket en Inde », a-t-il déclaré.

