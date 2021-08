Pourquoi il est important de protéger les intérêts des consommateurs dans un monde numérique

La façon dont les consommateurs perçoivent les marques sera hautement personnalisée.

Par Manisha Kapoor

L’économie numérique est en pleine transformation et occupe une place de plus en plus importante dans la vie des consommateurs. Bien qu’il offre des possibilités intéressantes d’accéder facilement aux biens et services, offre un monde de divertissement à portée de main et apporte l’éducation à votre domicile en cliquant sur un bouton, il ouvre également de nouvelles vulnérabilités.

Le monde numérique est une frontière relativement nouvelle qui a son propre ensemble de règles en ce qui concerne la façon dont les gens consomment le contenu. Mais ces règles et normes évoluent constamment, laissant les annonceurs et les spécialistes du marketing à bout de souffle en essayant de suivre le rythme de la technologie qui a un impact sur la communication. Et tandis que les consommateurs s’engagent avec enthousiasme avec les derniers contenus et plateformes, ils s’exposent sans le savoir à certains risques.

Les publicités numériques sont capables de cibler directement les consommateurs d’une manière qui n’aurait pas pu être imaginée par les médias de masse. Chaque consommateur individuel est désormais un pixel distinct. Cela peut être ciblé en fonction de leurs modèles de consommation de contenu. Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) sont adaptées par les petites et grandes entreprises et utilisées à bon escient dans leurs campagnes marketing. Pourquoi seules les entreprises, tous ceux qui ont besoin de parler avec leur public, qu’il s’agisse de partis politiques ou même du gouvernement, peuvent utiliser ces technologies pour comprendre le comportement et les priorités individuelles en les ciblant avec des messages spécifiques. Ceux-ci sont souvent personnalisés à un niveau individuel mais activés à grande échelle.

La technologie évolue de manière ahurissante. Une application simple et gratuite sur votre téléphone peut prendre votre image et la transformer de manière réaliste en une vidéo où vous synchronisez les lèvres avec les paroles et la musique, et peut vous faire apparaître comme un chanteur fantastique. Imaginez maintenant que cela soit utilisé pour créer des publicités à l’aide de logiciels plus sophistiqués, en utilisant l’image de célébrités ou même de vos amis. De telles fausses vidéos (également appelées deep fakes) peuvent être extrêmement convaincantes. Et extrêmement trompeur aussi s’il est utilisé de manière contraire à l’éthique ; le consommateur moyen n’a aucun moyen de savoir s’ils sont authentiques ou s’il s’agit simplement d’une astuce marketing.

Récemment, un documentaire sur le regretté chef Anthony Bourdain a utilisé à bon escient l’IA et la technologie deep fake. Le cinéaste Morgan Neville a utilisé l’IA pour recréer trois dialogues qui n’ont jamais été prononcés par Bourdain. Une société de logiciels a été embauchée pour étudier des dizaines d’heures de la voix du défunt chef et créer un modèle d’IA de la voix de Bourdain. Il était impossible de différencier les faux passages des vrais. Cela a déclenché une réaction massive des téléspectateurs et un débat sur l’éthique de l’utilisation d’une telle technologie, car les frontières entre le faux et le réel ne sont plus apparentes.

Considérons le marketing d’influence, qui est devenu une telle rage et une partie importante des plans numériques de chaque marque. Les marques comprennent le pouvoir de persuasion des influenceurs, mais lorsque cela est fait sans divulgation adéquate au public, les consommateurs peuvent croire qu’il s’agit de contenu organique. En omettant de divulguer le fait très important qu’il s’agit d’une communication commerciale, la publicité a le potentiel d’induire les consommateurs en erreur.

De plus en plus, la façon dont les consommateurs perçoivent les marques sera hautement personnalisée. Imaginez entrer dans un centre commercial, essayer des lunettes de réalité virtuelle. Imaginez maintenant que dans ce scénario, vous recevez une publicité. Comment l’enregistrez-vous ? Comment un consommateur qui s’en est senti offensé peut-il exercer un recours ? Avec la personnalisation combinée à la nature éphémère de la publicité numérique, aux histoires de 24 heures et aux chats qui disparaissent, quelle preuve pouvez-vous enregistrer de quelque chose de trompeur ? Tous ces éléments posent de sérieux défis à quiconque essaie de créer une réglementation autour de la publicité.

Protéger le consommateur

Dans un monde où la technologie peut souvent contourner les normes publicitaires établies, le consommateur a besoin de couches de protection supplémentaires. Les organismes d’autoréglementation tels que l’Advertising Standards Council of India (ASCI) ont un rôle vital à jouer. Nous devons suivre le rythme des progrès technologiques et réfléchir sérieusement à la façon dont ceux-ci pourraient avoir un impact sur l’intérêt des consommateurs lorsqu’ils sont utilisés dans la publicité. Les autorégulateurs doivent comprendre très tôt les avantages et les inconvénients des nouveaux outils et agir rapidement pour créer des cadres qui protègent les intérêts des consommateurs tout en laissant libre cours à la créativité.

La seule façon d’y parvenir est de collaborer avec des acteurs technologiques responsables, des plateformes numériques pour co-développer des normes et collaborer sur la façon de protéger les consommateurs. Étant donné que ces problèmes ont presque simultanément un impact sur les consommateurs à l’échelle mondiale, la coordination et la coopération avec différentes organisations d’autoréglementation à travers le monde deviennent un moyen essentiel de créer des directives significatives et percutantes qui protègent véritablement les intérêts des consommateurs.

La vie a toujours une façon de revenir à l’équilibre. Les annonceurs qui se livrent à des pratiques contraires à l’éthique et grises feraient bien de se rappeler que les réputations d’aujourd’hui peuvent être détruites par la même technologie numérique qui donne à chaque consommateur une voix puissante aujourd’hui. Que ces actes et faux pas soient dénoncés haut et fort. Par conséquent, même si le monde change de manière incroyable, les idées simples d’être véridique et honnête envers votre public sont toujours des stratégies gagnantes pour gagner la confiance et le partage des consommateurs.

L’auteur est secrétaire général de l’ASCI. Les opinions exprimées sont personnelles.

