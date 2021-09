Pourquoi il est important de renouveler l’assurance automobile malgré la pandémie

Image représentative

L’impact de l’épidémie de COVID-19 a dévasté l’économie mondiale et avec de nombreux pays en confinement prolongé, il y a eu un changement radical dans le comportement des clients et les opérations commerciales. Pour les propriétaires de véhicules, un impact a été la réduction de l’utilisation, ce qui signifie qu’une majorité de propriétaires pourraient se demander si le renouvellement de la politique automobile est quelque chose qu’ils peuvent se permettre de remettre à plus tard.

Premièrement, une assurance est-elle nécessaire si mon véhicule ne circule pas sur les routes ? La reponse courte est oui! C’est parce que nous savons tous que le malheur peut frapper à tout moment ; et pas seulement lorsque l’on conduit le véhicule. Couvrir votre actif une fois par an est une option plus intelligente, la prochaine étape consiste à le sécuriser en renouvelant l’assurance en temps opportun. Rappelez-vous toujours que l’assurance automobile ne couvre pas seulement les accidents sur les routes ! Examinons rapidement quelques raisons pour lesquelles les renouvellements en temps opportun sont une décision intelligente.

Risques non accidentels : L’assurance automobile couvre le risque que votre véhicule soit endommagé en raison d’un cyclone, d’un tremblement de terre, de catastrophes naturelles, d’un effondrement de bâtiment, d’une chute de pierre, d’un incendie, d’un vol, etc., pendant que votre véhicule est à l’arrêt. Avez-vous pensé à qui assumera les frais si quelqu’un s’écrase sur votre voiture garée ? Qu’en est-il des dommages causés par une chaleur excessive pendant l’été ? Qu’en est-il du vol de véhicules ? Tous ces facteurs augmentent l’exposition de votre véhicule aux dommages et, s’ils ne sont pas assurés, peuvent être la cause de graves difficultés financières.

Perte d’années de bonus sans réclamation – Les BCN sont des remises durement gagnées qui montrent à quel point vous êtes un meilleur conducteur. Pour chaque année non réclamée, vous bénéficiez d’une remise sous forme de bonus sans réclamation, allant de 20 à 50 % selon le nombre d’années non réclamées ; que vous pourriez perdre si vous ne renouvelez pas dans les 90 jours suivant l’expiration. La BCN est proposée même en cas de changement d’assureur, car le produit d’assurance automobile de base est standard chez tous les assureurs.

Réinspection du véhicule – Un autre avantage des renouvellements en temps opportun est d’atténuer la réinspection de votre véhicule, ce qui peut à nouveau créer un problème laissant des dommages inconnus non couverts. Si votre police est renouvelée avant l’expiration de la police existante, vous n’avez pas besoin de passer par une procédure d’inspection. S’il y a eu un écart entre les dates d’expiration de votre police et le moment où il est prévu de renouveler la police, ce qui est appelé expiration de la police nécessitera une inspection. En fait, lors d’une assurance effraction, votre véhicule sera réinspecté et il est possible que vous perdiez certains ajouts sélectifs en fonction de la . Si une défectuosité évidente est constatée, le véhicule sera réinspecté et la prime pourra augmenter en fonction de l’intensité des dommages. Seuls les dommages à la suspension et au cadre sont les dommages les plus courants qui passent inaperçus lors des inspections initiales.

Le renouvellement peut devenir plus coûteux – Une préoccupation légitime est que le fait de ne pas renouveler la police à temps peut vous faire payer plus cher, car chaque année, la prime de tiers est modifiée conformément à l’IRDAI et vous pouvez obtenir une prime chargée. Les dommages qui ont pu être causés au cours de la période manquée seront examinés avant de vous proposer des ajouts.

Ne pas profiter des avantages de l’amortissement zéro – Certaines entreprises n’offrent pas d’amortissement zéro en cas de non-NCB (No Claim Bonus) ou de période de non-renouvellement. Cela implique que votre voiture sera dépourvue de sa dépréciation générale lors des réclamations d’assurance automobile. L’amortissement est la diminution du coût de votre voiture en raison de son usure naturelle. Plus votre voiture est ancienne, plus sa dépréciation est élevée.

Attirer la peine – Conduire sans assurance valide peut être un énorme problème et vous pouvez finir par payer une amende de Rs 2000 pour la première infraction, Rs. 4000 pour récidive conformément à la Motor Act 2019. La police de responsabilité civile (assurance au tiers) est obligatoire pour tous les véhicules.

Si ces raisons ne suffisaient pas, la plupart des assureurs offrent des avantages supplémentaires aux propriétaires de véhicules pour les aider à s’adapter à la nouvelle normalité. Les exemples incluent – des installations de renouvellement en ligne, des services d’aide routière, une évaluation et un règlement transparents des réclamations, une application/un lien d’auto-inspection, etc. Ainsi, comme nous pouvons le voir, un seul renouvellement de moteur à temps peut vous apporter de nombreux avantages, alors ne laissez pas le confinement s’interpose entre vous et votre assurance automobile.

Par Parag Ved, président et chef – Consumer Lines, Tata AIG General Insurance

