Pourquoi il est important que les législateurs définissent l’esport avec les Jeux asiatiques 2022 au coin de la rue

A l’heure où l’industrie de l’Esports est très naissante, la participation des ministres d’Etat est bien entendu une belle démonstration de soutien.

Par Shivani Jha

Avec la fin des Jeux olympiques de 2020 et les bonnes performances des athlètes indiens, l’accent mis sur le sport semble avoir été retrouvé en Inde. Outre les événements sportifs sur le terrain, les Jeux olympiques de 2020 étaient également une plate-forme pour les athlètes d’Esports, car c’était le début de l’inclusion des Esports aux Jeux olympiques dans la « Série virtuelle olympique ».

Les Jeux olympiques sont peut-être terminés, mais nous nous rapprochons également des Jeux asiatiques 2022, qui seront un événement multisports qui se tiendra à Hangzhou, dans le Zhejiang, en Chine, du 10 au 25 septembre 2022. Ce qui sera également un point de repère mouvement dans le domaine du sport est que les Esports seront une épreuve médaillée aux Jeux asiatiques 2022.

Le Conseil olympique d’Asie (OCA) et la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF) ont annoncé un nouveau programme, « En route vers les Jeux asiatiques » pour le même.

L’esport en tant qu’industrie d’investissement a sûrement suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs institutionnels financiers et des entreprises existantes au cours de la dernière année.

Récemment, Meliora 42 Esports (M42 Esports), une organisation basée à Singapour qui compte des équipes dans plusieurs matchs à Singapour, aux Philippines et en Europe, a décidé d’investir dans des équipes indiennes. Le directeur marketing de M42 Esports, Jesus Garbayo, a récemment annoncé un investissement d’environ 750 000 $ au cours des trois prochaines années pour aider à la croissance de l’écosystème indien de l’esport.

JetSynthesys, une entreprise technologique qui fait partie du groupe Jetline et qui a réalisé plusieurs investissements dans le domaine de l’esport dans le passé, a acquis une société basée à Chennai, Skyesports. Skyesports est l’une des plus grandes sociétés d’esports « jeu de base » en Inde. Jet Skyesports Gaming Pvt. Ltd., a été créé avec la vision de développer l’esport au niveau local en Inde, avant les Jeux asiatiques 2022.

Selon un rapport publié par Ernst and Young, en juin 2021, intitulé « Ready Set Game on » ; l’industrie de l’esport en Inde devrait croître à un taux de croissance moyen cumulé de 46%. De plus, la taille prévue de l’industrie devrait quadrupler, passant de 2,5 milliards de roupies en 2021 à 11 milliards de roupies d’ici 2025.

La toute première Esports Premier League indienne, qui a débuté le 16 août 2021, a vu le dévoilement des équipes par sept ministres d’État. A l’heure où l’industrie de l’Esports est très naissante, la participation des ministres d’Etat est bien entendu une belle démonstration de soutien.

Alors que les organisations sportives internationales, ainsi que les entreprises indiennes, reconnaissent la nécessité d’investir dans ce secteur, il y a toujours un manque de réglementations gouvernementales et de reconnaissance des «athlètes Esports» à égalité avec les athlètes traditionnels.

Si l’Inde veut participer et remporter des médailles aux Jeux asiatiques 2022, le gouvernement doit prendre des mesures exceptionnelles pour promouvoir et accepter l’Esports en tant qu’événement purement basé sur les compétences. Dans un article publié par Niti Aayog en 2020, le jeu en ligne a été défini, en laissant de côté les Esports. Des parlementaires comme Kiren Rijiju (actuel ministre de la Loi) et Anurag Thakur (actuel ministre des Sports et de la Jeunesse) ont reconnu l’existence de jeux en ligne et d’esports et la nécessité de réglementations les concernant. Cependant, il existe encore un manque de réglementation dans ce secteur, qui affecte aussi bien les joueurs que les développeurs d’Esports. Non seulement cela, dans un pays où le sport est soumis à l’État, le gouvernement doit également envisager de créer des fédérations sportives nationales pour les sports électroniques, comme il le fait pour d’autres sports traditionnels à participation internationale.

À la lumière de la reconnaissance internationale et de la participation à des événements médaillés, il sera très intéressant de voir comment les législateurs définiraient et accepteraient l’esport.

L’auteur est chercheur en politique technologique et responsable juridique de l’Esports Players Welfare Association (EPWA). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

