La technologie envahit le monde. Tu le sais. Je le sais. Nous savons tous que. C’est fondamentalement une maxime de la vie moderne.

Source : Shutterstock

Le développement et l’expansion subséquente d’Internet ont donné naissance à de multiples technologies permettant de gagner du temps, de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité que les consommateurs et les entreprises adoptent en masse.

Il n’est pas étonnant que, alors que la technologie conquiert le monde, les actions technologiques aient été les étoiles brillantes à Wall Street. Au cours de la dernière décennie, la technologie lourde Nasdaq-100 a surpassé la vieille école Moyenne industrielle Dow Jones par un facteur de 5:1.

Ce qui a changé pour les actions technologiques

Mais, assez curieusement, cette tendance d’une décennie des actions technologiques qui l’écrasent à Wall Street s’est brusquement terminée au début de 2021. Du 31 décembre à la mi-mai, le Dow Jones a augmenté de plus de 10 %, tandis que le Nasdaq-100 a légèrement augmenté de seulement 1%.

Pourquoi?

La réouverture. Pour faire court, la pandémie a gardé tout le monde enfermé à l’intérieur tout au long de 2020, de sorte que lorsque toutes ces personnes ont finalement été autorisées à sortir et à faire des choses au début de 2021, c’est exactement ce qu’elles ont fait. Ils sont allés au cinéma. Ils ont fait leurs courses dans les centres commerciaux. Ils ont dîné au restaurant. Ils ont voyagé.

Et, en faisant toutes ces choses « du monde réel », ils ont fait des choses moins « du monde numérique », comme faire des achats en ligne, regarder la télévision en streaming, jouer à des jeux vidéo, etc. les actions scolaires comme les entreprises industrielles, énergétiques et commerciales, tout en abandonnant les actions technologiques comme le commerce électronique, le télétravail et les actions en streaming.

C’est un temporaire phénomène. Et ça s’estompe déjà.

La demande refoulée de faire des choses « du monde réel » s’épuise. Désormais, les consommateurs reviennent aux plates-formes technologiques qui leur permettent de gagner du temps, de réduire leurs coûts et d’augmenter leur productivité, ce qui leur facilite la vie.

Au lieu de se frayer un chemin à travers les foules du centre commercial et de perdre une heure à faire la navette parce qu’ils ont « raté le centre commercial », les consommateurs reviennent aux achats en ligne, sans tracas et en un instant.

Au lieu de se précipiter au bureau et de perdre du temps dans une voiture parce qu’ils ont « raté le bureau », les consommateurs demandent davantage d’options de télétravail afin qu’ils puissent passer moins de temps à se déplacer et plus de temps à faire ce qu’ils aiment faire.

Au lieu d’affluer dans les cinémas pour regarder des films avec des bandes-annonces et de s’asseoir dans une pièce avec des inconnus parce qu’ils ont « raté les films », les consommateurs retournent à la diffusion du dernier film à succès directement sur leur téléviseur intelligent dans leur salon.

La force des gains technologiques

Où est ma preuve ? Cette saison des gains !

Shopify (NYSE :MAGASIN) – un fournisseur de solutions de commerce électronique – a déclaré la semaine dernière des bénéfices spectaculaires qui comprenaient une croissance de 40 % de la valeur brute des marchandises (GMV).

Twilio (NYSE :TWLO) – un fournisseur d’outils de communication en nuage pour un environnement de télétravail – a également annoncé des bénéfices spectaculaires la semaine dernière, avec en tête une croissance de 67% des revenus.

Netflix (NASDAQ :NFLX) – le géant de la télévision en streaming – a récemment annoncé des bénéfices spectaculaires, et la société prévoit que l’ajout de nouveaux abonnés fera plus que doubler d’un trimestre à l’autre.

Ce ne sont pas des incidents isolés. Nous sommes à mi-chemin de la saison des résultats, et parmi les entreprises technologiques qui ont publié les chiffres du deuxième trimestre, 95% d’entre eux ont dépassé les estimations de revenus tandis que pas un seul n’a manqué les estimations de revenus. Pas une…

La taille moyenne du battement sur la ligne du haut ? 3%. La taille moyenne du battement sur la ligne du bas ? 13%.

Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants – et ils soulignent que la technologie est de retour.

Les actions à l’ancienne ont eu leur journée au soleil au cours des cinq premiers mois de 2020. C’est maintenant terminé et il est temps pour les actions technologiques de réaffirmer leur domination à Wall Street.

La meilleure partie? Parce que les actions technologiques ont sous-performé au cours des derniers mois, elles devraient connaître un rebond vigoureux ici dans les mois à venir – et cette reprise s’étendra sur une autre décennie de domination des actions technologiques en tant que nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA), la 5G, et la blockchain se répandent dans le monde entier et changent fondamentalement notre façon de vivre.

En d’autres termes, il est temps d’aller « all-in » avec les actions technologiques.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

