Pourquoi il est temps de dire “je ne veux pas” à la culture du mariage toxique .

Un mariage auquel j’ai assisté en 2019. La mariée était mon amie à qui j’ai dit « non », alors nous avons organisé une mini-poule spéciale pour elle (Photo : Hadley Middleton)

En regardant mon téléphone, j’étais sidéré. Mon après-midi normal au travail s’était transformé en cauchemar.

“Si vous allez être comme ça, alors ne vous embêtez pas à être ma demoiselle d’honneur”, a sonné mon téléphone.

Le mariage de mon ami était dans 18 mois, mais je recevais des mises à jour frénétiques depuis des semaines.

Il y aurait deux poules – une à Londres et une à l’étranger. Les demandes de la mariée affluaient : pourrais-je aussi prendre l’avion depuis Birmingham, au lieu de mon domicile à Londres, afin de pouvoir prendre une limousine pour l’aéroport avec tout le monde ?

Bien que nous ayons convenu que je choisirais – et paierais – ma propre robe de demoiselle d’honneur, j’étais maintenant bombardée d’options vestimentaires via WhatsApp.

Je suis une femme plantureuse avec des hanches larges, et je savais que les robes qu’elle avait choisies ne me conviendraient pas. Quand j’ai répondu poliment avec des alternatives, elle a basculé. J’étais l’une des nombreuses personnes apparemment interférant et dictant leurs propres besoins à sa journée spéciale.

Une amitié de quatre ans a coulé sans ménagement dans la casserole en quelques jours sur une robe longue Boohoo. J’ai essayé d’apporter mon soutien et de raisonner à mon ami, mais presque du jour au lendemain, j’ai été désinvité, abandonné par d’autres membres de la noce sur les réseaux sociaux et tous les contacts entre nous ont cessé.

Je peux en rire aujourd’hui, mais au fil des années – et malgré le fait que nous nous remettons d’une pandémie – pourquoi la culture du mariage nous déchire-t-elle encore, alors qu’elle est censée nous rassembler ?

Alors que les restrictions de Covid-19 ont été levées pour les mariages et les partenariats civils en Angleterre, c’est le moment de célébrer, mais aussi de réfléchir à la toxicité des mariages et à ce que nous pouvons faire pour changer cela.

Peut-être qu’une femme célibataire qui a été larguée pendant le verrouillage ne devrait pas faire la leçon aux gens sur l’étiquette du mariage. Cependant, je suis toujours un romantique et je crois fermement que les mariages ne devraient pas causer de culpabilité, de dépense ou d’obligation inutile.

Avant la pandémie, le coût moyen pour assister à un mariage au Royaume-Uni était de 391 £. Je reçois trois faire-part de mariage par an depuis 2015, et heureusement j’ai eu le temps d’économiser de l’argent, de recycler mes tenues et de partager les frais avec des amis.

Après mon expérience désastreuse de demoiselle d’honneur, j’étais naturellement nerveuse de dire «non» à nouveau au cas où je serais perçue comme étant difficile ou ingrate, mais d’autres amis ont été incroyablement prévenants et sensibles.

Lorsque quelques-uns d’entre nous ne pouvaient pas se permettre un voyage de poules à Liverpool en 2019, la mariée ne s’est pas souciée du fait que nous organisions une « journée poules » plus petite à Londres.

La poule de Londres de mon ami attentionné en octobre 2019 (Photo : HAdley Middleton)

Pendant ce temps, une autre amie proche a souligné qu’elle voulait que son week-end entre poules soit sans stress et abordable. Nous avons tous été consultés au stade de la planification et il n’y avait aucun jugement si nous disions « non » à quelque chose. Une journée au spa a été discutée pour le dimanche et j’ai poliment décliné car ce n’était pas dans mon budget.

On pourrait penser qu’après le chagrin de la pandémie et l’impact sur la santé mentale, les couples diraient «la vie est trop courte» et réduiraient… si seulement c’était le cas.

Seulement 4% des couples reportés ont repoussé leurs mariages à 2022. Il est compréhensible que les gens aient désespérément envie de se marier et ne veuillent pas perdre d’argent. Sans oublier que l’industrie du mariage a subi une perte de 430 millions de livres sterling, avec des milliers de personnes sans travail.

J’ai déjà assisté à un mariage depuis le « Jour de la liberté », avec un autre dans le calendrier pour cette année. Ensuite, il y en a trois l’année prochaine, dont deux reports et des enterrements de vie de jeune fille et de garçon.

C’est agréable d’être inclus, mais alors que nous faisons face à un tsunami de mariages et de fanfares qui les accompagnent, il doit y avoir un niveau de compromis et une sensibilité accrue de la part de ceux dont les attentes n’ont toujours pas changé.

Il est difficile pour les gens d’admettre qu’ils se sentent anxieux et stressés. Mais je connais beaucoup de gens qui renoncent à d’innombrables week-ends à la dernière minute pour assister aux cérémonies de mariage et aux enterrements de vie de jeune fille et de garçon – parfois ne connaissant personne d’autre que les mariés. Je connais même quelqu’un à qui on a donné un long « dress code » pour un seul week-end de poule.

Si la mariée est l’une de vos meilleures amies – et c’est quelque chose que vous êtes heureux de faire – alors très bien. Mais et si vous ne l’êtes pas ? Que se passe-t-il si vous déboursez pour un logement et voyagez par vous-même et que vous avez été mis en congé – ou pire, vous portez le poids de la perte de votre emploi à cause de Covid ?

Je suis sûr que chaque mariée imagine un peu de piquant pour son enterrement de vie de jeune fille, mais un brunch bien arrosé et quelques cocktails ne feraient-ils pas également l’affaire ? Il n’y a rien de mal à organiser une célébration plus petite – des milliers de couples l’ont fait pendant la pandémie.

En plus de l’argent et de la pression de socialiser après des mois d’isolement, c’est l’hypothèse que tout est obligatoire. Êtes-vous sûr que tout le monde veut suivre ce cours de danse de Beyoncé, sauter dans un kayak ou préparer un thé confortable lors d’une séance de bricolage obligatoire ?

Mon premier mariage depuis avant Covid (Photo : Hadley Middleton)

Pendant la pandémie, nous avons appris à respecter les limites de chacun. Alors pourquoi les mariages sont-ils encore une excuse pour faire pression sur nos amis pour qu’ils fassent quelque chose qu’ils ne veulent peut-être pas faire ou ne peuvent pas se permettre ?

Les « mariages à destination » (et les enterrements de vie de jeune fille et de garçon à l’étranger) sont les pires – un concept qui post-pandémie semble encore plus objectivement égoïste. Certains couples peuvent avoir des liens familiaux à l’étranger, mais d’autres choisissent des mariages à destination sans autre raison que la vanité.

À la sortie de la pandémie, nous méritons tous des vacances de notre choix. Pourquoi vos amis devraient-ils cracher de l’argent – ​​et potentiellement mettre leurs propres projets de vie en attente pour économiser pour des maisons et des vacances – afin qu’ils puissent regarder un majordome dans le buff vous écraser à Benidorm ?

Je ne m’attendrais jamais à ce que mes amis et ma famille donnent leur temps et leur argent (plus la quarantaine et se mettent potentiellement en danger de Covid), juste pour m’entendre dire “oui”.

J’ai de la chance que mes meilleurs amis et moi semblons être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne nos futurs mariages potentiels. Je suis une personne anxieuse et un planificateur, mais je ne veux jamais que quelqu’un que j’aime se sente contrarié, et je ne laisserai pas un jour de ma vie ruiner une amitié précieuse.

J’ai vécu des expériences incroyables lors de mariages, mais il est temps pour une dose de réalité. Je m’inquiète de la façon dont ce «boom» de mariage post-pandémique affectera les gens à moins que nous ne fassions preuve de flexibilité et de compréhension.

Veuillez parler aux gens avant de réserver quelque chose. Tenez compte du fait que les gens sont confrontés à leurs propres problèmes, et nous sommes en deuil alors que nous essayons de comprendre cette « nouvelle normalité ».

Juste parce que vous aimez faire quelque chose, vos amis peuvent ne pas le faire. Est-ce que vous exercez involontairement une pression sur quelqu’un qui vous est cher, ou vous offensez-vous alors que vous ne devriez pas, et cela va-t-il nuire à votre amitié à long terme ?

N’oubliez pas qu’aucun mariage ne sera jamais parfait et que personne n’est obligé d’assister à quoi que ce soit. J’ai vu ce qui peut arriver quand quelqu’un commence à se sentir autorisé et à se déchaîner, endommageant irrémédiablement une amitié. Le changement commence par être honnête et respecter en disant parfois « je ne le fais pas », au lieu de « je le fais ».

