Pourquoi il est temps de prendre des bénéfices sur l’action IONQ

IonQ (NYSE :IONQ) a été en fuite. Le stock d’IONQ a doublé en novembre. À l’approche des résultats de la société au troisième trimestre, il est apparu que la dynamique de l’action pourrait ralentir un peu après la publication des résultats.

Source : Shutterstock

La société a annoncé ses résultats trimestriels le 15 novembre. Sans surprise, étant donné son statut de startup, IonQ n’a généré que 223 000 $ de revenus au cours des trois derniers mois. Pendant ce temps, elle a perdu 14,8 millions de dollars de ses opérations tout en affichant un BAIIA négatif de 7,9 millions de dollars, excluant certains éléments. Ce n’étaient pas de gros chiffres, et les actions se sont initialement négociées en baisse d’environ 5 % après le rapport.

Cependant, le total des réservations de contrats de la société a dépassé 15 millions de dollars, ce qui indique que ses revenus peuvent augmenter à l’avenir à mesure que son activité continue de croître. Il disposait également de 587 millions de dollars de liquidités à la fin septembre, ce qui signifie qu’il peut soutenir sa croissance pendant de nombreuses années même s’il continue de déclarer des pertes d’exploitation. Le cours réservé aux actions IONQ commence mardi, grimpant de plus de 25% après sa baisse initiale après les bénéfices.

Pour être clair, nous savions que l’informatique quantique n’allait pas décoller du jour au lendemain. Nous en sommes encore à la première manche des tentatives de commercialisation de la technologie. Cependant, IonQ est sans doute le leader du secteur, car sa solution est déjà proposée sur toutes les principales plates-formes de cloud computing et il a optimisé son matériel pour qu’il s’exécute sur tous les principaux logiciels d’informatique quantique disponibles.

Ainsi, alors qu’IonQ n’en est qu’à ses débuts en termes de revenus, il possède un avantage important en termes de technologie.

La vision de Peter Chapman

IonQ est guidé par l’inspiration de son PDG, Peter Chapman. Selon une récente interview, Chapman est devenu fasciné par le type de machines alimentées par l’intelligence artificielle (IA) qui sont apparues dans les films de science-fiction dans les années 1970.

Cependant, il y a 45 ans, les ordinateurs n’étaient pas près de pouvoir utiliser l’IA à distance.

Chapman s’est donc tourné vers d’autres domaines. Il a fondé une société de jeux, Level Systems, qui a créé des jeux vidéo basés sur des films populaires tels que Indiana Jones et Star Trek. Il a également travaillé à la construction d’outils informatiques pour les aveugles et a vendu une autre entreprise à Thomas Financial.

Plus récemment, Chapman a envisagé d’utiliser le cloud computing pour créer un système d’IA. Mais le cloud n’avait toujours pas assez de puissance de calcul. Alors il est plutôt allé travailler pour Amazon (NASDAQ :AMZN) et a supervisé l’exécution des livraisons pour ses membres Prime.

En 2019, cependant, il a sauté sur IonQ. En informatique quantique, dit Chapman, il a enfin trouvé le genre d’outils nécessaires pour construire les systèmes d’IA avancés dont il rêvait depuis sa jeunesse. Ainsi, pour Chapman, IonQ est à la fois un moyen de réaliser une passion de longue date, tout en aidant à faire avancer l’humanité.

L’informatique quantique n’est pas seulement pour faire des robots parlants, après tout. Les experts prévoient que l’informatique quantique pourrait aider les scientifiques à réaliser des percées dans la chimie computationnelle, la recherche pharmaceutique et les prévisions météorologiques, parmi de nombreux autres domaines.

Pas une histoire du jour au lendemain

L’histoire de la façon dont Chapman est venu superviser IonQ est fascinante pour plusieurs raisons. D’une part, le PDG est plus motivé pour réussir que l’employé moyen, puisqu’il a adhéré à la technologie pour atteindre l’objectif de sa vie. Et deuxièmement, la longue attente de Chapman est révélatrice de la patience que les investisseurs devront avoir avec les actions IONQ.

L’informatique quantique est une technologie dont Chapman rêve depuis des décennies. Ce n’est pas quelque chose qui a émergé du jour au lendemain, et IonQ ne deviendra pas soudainement la prochaine Amazon dans un an ou deux. Changer la façon dont nous calculons est un changement fondamental qui prendra de nombreuses années, si une large adoption finit par se produire.

Si les investisseurs évaluent IonQ en fonction de ses revenus à court terme, ils seront forcément déçus. Assurez-vous de bien comprendre dans quoi vous investissez ; l’entreprise est un jeu à long terme de bout en bout.

Le verdict sur IONQ Stock

IonQ est aujourd’hui l’une des sociétés cotées en bourse les plus fascinantes. Je suis optimiste quant aux possibilités à long terme de l’informatique quantique en général et d’IonQ en particulier. Il n’y a pas si longtemps, en fait, j’ai écrit un article soulignant les mérites d’un investissement potentiel dans l’action IONQ.

Depuis ce point, cependant, les actions sont déjà passées de 11 $ à 27,50 $. L’entreprise a-t-elle fait quelque chose pour justifier ce gain qui a eu lieu en l’espace d’un mois ? Non, pas vraiment. C’est une histoire qui prendra probablement une décennie ou plus pour se dérouler pleinement.

N’ayez pas peur d’échanger certaines de vos actions IONQ si vous en êtes propriétaire. Il y aura beaucoup de volatilité en cours de route, et ce genre de rallye euphorique peut rapidement s’essouffler. Comme Chapman, les investisseurs doivent faire preuve de patience s’ils veulent gagner le prix de l’informatique quantique.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.