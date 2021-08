“Pourquoi il était nécessaire d’adopter une loi sur la citoyenneté”: le ministre de l’Union sur les évacuations en Afghanistan

in

Le ministre de l’Union, Hardeep Singh Puri, a cité dimanche les évacuations en Afghanistan pour soutenir la controversée loi d’amendement sur la citoyenneté. “Les récents développements dans notre quartier instable et la façon dont les sikhs et les hindous traversent une période difficile sont précisément la raison pour laquelle il était nécessaire de promulguer la Citizenship Amendment Act”, a-t-il déclaré dans un tweet.

L’Inde a évacué dimanche 392 personnes, dont deux législateurs afghans, dans trois vols différents dans le cadre de sa mission visant à ramener des Indiens et des partenaires afghans de Kaboul au milieu d’une ruée de diverses nations pour sauver leurs citoyens du pays ravagé par la guerre à la suite de détérioration de la situation sécuritaire et augmentation des hostilités des talibans.

Le gouvernement a promis de l’aide aux hindous et aux sikhs d’Afghanistan, ainsi qu’à ses amis du pays qui ont besoin d’aide.

« L’Inde doit non seulement protéger nos citoyens, mais aussi offrir un refuge aux minorités sikhes et hindoues qui souhaitent venir en Inde. Nous devons également fournir toute l’aide possible à nos frères et sœurs afghans qui se tournent vers l’Inde pour obtenir de l’aide », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi lors d’une réunion du Comité de sécurité du Cabinet la semaine dernière.

Adoptée en décembre 2019, la loi modifiant la loi sur la citoyenneté prévoit la citoyenneté pour les minorités non musulmanes de pays à majorité musulmane comme le Pakistan, le Bangladesh et l’Afghanistan s’ils ont fui en raison de persécutions religieuses et sont entrés en Inde avant 2015.

L’adoption de la loi a conduit à des manifestations panindiennes, Shaheen Bagh à Delhi étant son épicentre, où des personnes de différents groupes d’âge ont manifesté pendant près de trois mois avant que la pandémie de COVID ne frappe le pays et qu’un verrouillage à l’échelle nationale soit annoncé en mars 2020.

Plus tôt ce mois-ci, lors de la récente session de mousson du Parlement, le ministre d’État de l’Union pour l’intérieur, Nityanand Rai, a déclaré à la Rajya Sabha qu’aucune proposition du gouvernement n’était à l’étude pour un nouvel amendement de la loi sur la citoyenneté.

