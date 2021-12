Pourquoi il n’est pas trop tard pour acheter un bon Chromebook

Les ordinateurs, comme tous les appareils électroniques de notre vie de nos jours, évoluent et s’adaptent à nos côtés alors que nous changeons nos façons de travailler. Les entreprises migrent de plus en plus de leurs services et applications vers le Web pour éviter de se soucier de la compatibilité des machines locales pour les clients ou les employés. Les écoles sont passées au cloud pour les devoirs et les cours, qu’ils soient en personne ou à distance. Nous nous perdons sur Reddit en regardant r/baking et toutes les recettes de petits pains sucrés que vous pourriez imaginer.

Entre ce changement centré sur le Web et la compatibilité des Chromebooks avec les applications Android (via Google Play) et Linux (via le conteneur Linux), il y a moins de raisons que jamais de dépenser des centaines de dollars supplémentaires sur un Mac ou Windows plutôt qu’un Chromebook génial.

Alors, que vous fassiez vos courses pour vous-même ou pour votre enfant, votre grand-père, votre grand-tante ou votre cher, cher ami qui a besoin de quitter ce vieil ordinateur portable Windows Vista, voici pourquoi vous pouvez et devrait obtenez un Chromebook de haute qualité pour eux. Grâce au ramassage en bordure de rue de dernière minute de Best Buy ou à la livraison de dernière minute pour les fêtes d’Amazon, vous pouvez toujours en obtenir un à temps pour Noël.

Sécurité renforcée + maintenance automatique = Informatique sans souci

Source : Ara Waggoner / Android Central

Vous ne pouvez pas installer d’applications traditionnelles sur le système Chrome OS de base comme vous le feriez sur un Mac ou un PC. Alors qu’au début, cela entraînait des problèmes d’utilisation, cela a été presque entièrement corrigé ces jours-ci tout en nous offrant un système d’exploitation plus stable et plus sécurisé. Cette année, les applications Android sur Chrome OS se sont améliorées de plus en plus, ce qui a permis à 50 % de personnes supplémentaires de commencer à utiliser des applications Android sur leurs Chromebooks en 2021.

Combinez cela avec la possibilité d’enregistrer et de travailler directement depuis le cloud avec l’intégration de Google Drive dans l’application Fichiers, et vous obtenez un système extrêmement simple à configurer, à utiliser et à dépanner. Grâce à la facilité ridicule de réinitialiser un Chromebook aux paramètres d’usine, le dépannage d’un Chromebook devient une liste de contrôle merveilleusement brève :

Avez-vous installé une nouvelle application/extension ? Désinstallez-le, redémarrez et voyez si cela a résolu le problème.

Une mise à jour de Chrome OS vient-elle d’être installée ? Il peut avoir modifié un raccourci clavier, une interface utilisateur de fonctionnalité ou ajouté quelque chose de nouveau qu’ils ne reconnaissent peut-être pas.

Avez-vous essayé de l’éteindre et rallumer? Redémarrez et voyez si cela a résolu le problème.

Powerwash et remettez-le en marche. La configuration de la sauvegarde d’un Chromebook prend moins de dix minutes entre la synchronisation Chrome et le remplissage automatique Google/Chrome pour vos sites Web préférés, alors réinitialisez et voyez si le problème persiste.

C’est ça. Le seul autre support technique que vous auriez besoin d’effectuer est « Comment puis-je faire cela ? » et c’est à cela que servent les procédures ici sur Android Central. Et si vous savez que vous devrez les guider sur la façon de faire quelque chose, demandez-leur de mettre en signet le site Web Chrome Remote Desktop et d’installer l’extension Chrome Remote Desktop pendant que vous les aidez initialement à configurer l’ordinateur portable. Tout ce qu’ils auront à faire est de frapper Générer le code peut vous dire le code à 12 chiffres par téléphone.

Les fonctionnalités matérielles améliorées deviennent la norme sur les Chromebooks

Source : Ara Waggoner / Android Central

Oui, la grande majorité des Chromebooks vendus aujourd’hui sont toujours des ordinateurs portables soucieux de leur budget qui seront le gant de la propriété étudiante ou de l’utilisation en entreprise, mais dans l’espace grand public, les Chromebooks sont devenus carrément excitants cette année. Le Lenovo Chromebook Duet de l’année dernière a prouvé que les tablettes Chrome OS étaient enfin prêtes à jouer avec les grands, mais elles étaient petites et légèrement sous-alimentées.

La plate-forme de calcul Snapdragon 7c Gen 2 alimentant le Chromebook Lenovo Duet 5 ne sera pas confondue de sitôt avec un Intel Core i5, mais je pourrais travailler à temps plein sur le Duet 5 tout en profitant de cet écran tactile beaucoup plus lumineux. La flexibilité d’avoir un clavier pleine taille quand j’en ai besoin et la commodité légère d’avoir juste une tablette extra-large et extra-lumineuse une fois que j’ai fini de travailler pour la journée a été un pur bonheur.

Les excellents haut-parleurs sont également de plus en plus courants sur les Chromebooks, avec le Duet 5, le Lenovo Flex 5i, le HP x2 11, et bien d’autres offrant des haut-parleurs stéréo robustes, orientés vers le haut ou sur le côté pour éviter les mélodies étouffées et grêles.

Source : Ara Waggoner / Android Central

En parlant du HP Chromebook x2 11, il arbore un capteur d’empreintes digitales à l’intérieur du bouton d’alimentation. Les capteurs d’empreintes digitales des générations précédentes de Chromebooks étaient réservés aux modèles de qualité entreprise dans la gamme de 800 $ et plus, mais le HP x2 11 à 600 $ – qui est actuellement de 399 $ chez Best Buy – nous donne un capteur solide dans un endroit pratique, que vous l’utilisiez. en mode ordinateur portable ou tablette.

L’âge des 8 Go est à nos portes.

Une autre tendance merveilleuse en 2021 a vu le lancement de plus en plus de Chromebooks avec 8 Go de RAM comme option largement disponible, sinon la norme. La mémoire à accès aléatoire est importante dans n’importe quel ordinateur. Alors que les ordinateurs portables Windows ont commencé à définir 8 Go de RAM comme minimum il y a des années, Chrome OS est conçu pour fonctionner correctement sur du matériel limité, de sorte que les fabricants ont pensé que 4 Go était très bien pendant longtemps.

Source : Ara Wagoner / Android Central Deux écrans et un appel vidéo ? Vous avez besoin de beaucoup de RAM pour cela.

Cet état d’esprit a changé pendant la pandémie alors que les gens luttaient pour équilibrer un appel vidéo gourmand en ressources et essayer de travailler réellement pendant eux. Les écoles d’enseignement à distance sur 4 Go de RAM ont rapidement constaté que les machines des étudiants se plantaient et se reconnectaient pendant les cours. Les optimisations pour Google Meet, Zoom et d’autres plates-formes vidéo ont un peu aidé, rien ne remplace le fait d’avoir suffisamment de RAM pour commencer.

Les Chromebooks de haute qualité sont plus abordables que jamais, tout en durent des années plus longtemps

Source : Ara Waggoner / Android Central

En plus du matériel amélioré, les nouveaux Chromebooks reçoivent des mises à jour de Chrome OS pendant 6 à 9 ans, ce qui signifie que si vous achetez un bon Chromebook aujourd’hui, vous pouvez continuer à l’utiliser confortablement jusqu’en 2028 ou au-delà. Cela signifie qu’investir quelques dollars supplémentaires au départ peut rapporter des dividendes en vous offrant un Chromebook plus évolutif et plus confortable qui ne s’usera pas et ne cessera pas de recevoir les mises à jour de Chrome OS en quelques années seulement, car ce sont des modèles plus anciens.

Le Lenovo Duet 5 avec son écran tactile 1080p 400 bits de 13,3 pouces peut être acheté pour 500 $, et son cousin plus traditionnel, le Flex 5i, est à 420 $. Le x2 11 de HP est de retour à 399 $, et le merveilleusement puissant Acer Chromebook Spin 713 se situe actuellement à 600 $, légèrement en hausse par rapport aux offres de 529 $ qu’il a vues le Cyber ​​Monday. Même les Chromebooks robustes de qualité professionnelle comme le Lenovo C13 Yoga sont à 450 $ tout en offrant des performances exceptionnelles, un matériel conçu pour durer et des fonctionnalités haut de gamme telles que des écrans de 300 à 400 nits et un stylet USI intégré.

Même le Lenovo Chromebook Duet de l’année dernière peut être facilement trouvé pour 206 $, vous permettant de tester les eaux de Chrome OS avec un excellent appareil tertiaire/de sauvegarde qui fait tout ce dont vous avez besoin tout en se glissant facilement dans une sacoche ou un sac à bandoulière. Il existe aujourd’hui un excellent Chromebook pour chaque personne, des étudiants aux femmes d’affaires et au-delà, mais attendez-vous à ce que les offres et les remises actuellement en jeu s’évaporent en un filet, une ou deux offres modèles à la fois, entre janvier et Prime Day en juin.

Le meilleur des deux mondes

Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 5

En partie tablette, en partie ordinateur portable, tout est génial.

Avec un écran de 440 nits qu’il faut voir pour le croire et une autonomie de batterie qui peut durer toute la journée et plus encore, le Lenovo Duet 5 tire le meilleur parti d’un ordinateur portable et d’une tablette. Pour l’informatique occasionnelle, les devoirs et les frénésie Disney + le week-end au lit, cette tablette Chrome OS convient parfaitement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.