Pourquoi il n’y a pas de démo à télécharger avant la date de sortie

La date de sortie de NBA 2K22 est presque là mais il n’y a pas de démo à télécharger pour les fans.

2K Games a annoncé une multitude d’améliorations de la qualité de vie pour le gameplay ainsi que des améliorations indispensables aux os nus de l’année dernière, la City et le W. Ils viennent également d’annoncer toutes les marques de vêtements disponibles pour MyCareer et les gens de l’ouest Midlands sera soit ravi, soit écoeuré de voir les puissants Wolverhampton Wanderers.

Les développeurs ont promis un tas de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau du gameplay, mais vous ne pourrez pas les goûter avant le lancement du jeu.

NBA 2K22 : Voici quand vous pouvez précharger et télécharger le jeu NBA 2K22 | Bande-annonce officielle du gameplay

Existe-t-il une démo NBA 2K22 ?

Il n’y a pas de démo NBA 2K22 disponible au téléchargement sur les magasins PSN ou Microsoft.

Au lieu de cela, vous ne pouvez obtenir et jouer que l’aperçu de l’année dernière. Malheureusement, cela ne vous fournira pas un reflet fidèle des avancées visuelles et des nouvelles fonctionnalités de gameplay du prochain épisode.

En ce qui concerne les nouveautés, la plongée profonde de 2K Games vante un nouveau compteur de coups qui tente de fournir plus de réalisme. Il a une fenêtre plus grande lorsque vous tirez avec de meilleurs joueurs, tandis qu’il a une fenêtre beaucoup plus petite lorsqu’il est sous pression, fatigué ou lorsqu’il tire avec quelqu’un qui est un déchet.

La défense a également été complètement reconstruite avec des trajets et des bosses plus gratifiants grâce au nouveau mouvement. Les vols de bosses et les arrachés de corps ont également été réduits, et les changements, les lancements, les arrêts et les coupes seraient tous beaucoup plus serrés.

Pourquoi n’y a-t-il pas de démo NBA 2K22 ?

2K Intel rapporte qu’il n’y a pas de démo NBA 2K22 car l’équipe de développement voulait se concentrer sur la création du meilleur jeu possible pour les systèmes actuels et de nouvelle génération.

Le compte Twitter est la source la plus réputée pour les fuites et les informations concernant la franchise de basket-ball de Take-Two, et ils ont annoncé qu’il n’y aurait aucun échantillon jouable en juillet. Il est reconnu que des avant-premières étaient disponibles dans le passé, mais elles ont commencé à disparaître d’autres séries sportives telles que FIFA.

Date de sortie

La date de sortie du jeu complet est le 10 septembre.

Il sort très bientôt, mais – encore une fois – il est très regrettable qu’il n’y ait pas de goût jouable disponible pour les fans. Même si le FIFA comparable n’a pas publié de démo l’année dernière, il disposait toujours d’un essai de 10 heures sur le service d’abonnement d’EA.

Vous voudrez peut-être attendre les critiques avant d’acheter, mais – si vous êtes engagé – vous pouvez pré-commander le match de basket-ball de cette année maintenant.

